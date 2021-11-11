Сила течения и речное дно не позволили мощному внедорожнику пересечь водное препятствие — тела утонувших мужчин вынимали из полузатопленного автомобиля.

Трое рыбаков на Камчатке решили сэкономить время и пересечь на автомобиле реку, выбраться удалось лишь одному. Последние минуты жизни двоих из них попали на запись видеорегистратора, установленного в машине — мужчины спорили, стоит ли ехать через реку, или же добраться до места иначе.

«Тут мелко, не бойся», — убеждал один рыбак другого.

Приняв решение проехать по реке, мужчины сели в машину и начали движение — но не рассчитали глубину и силу течения. Автомобиль завалился и салон начала стремительно заполнять ледяная вода реки Плотникова.

Мощь двигателя японской иномарки и вера в собственные силы не помогла рыбакам выехать из стремительного течения. Выбраться удалось только одному из мужчин — тела остальных вытаскивали из залитого водой автомобиля, наполовину погруженного в реку.

К этому невеселому делу подключились находившиеся неподалеку граждане и сотрудник службы спасения, случайно проезжавший мимо.

Открыть двери тонущего автомобиля очень сложно — их часто клинит, пересилить наружное давление воды невероятно сложно — а иногда, поддавшись панике, водитель забывает выключить блокировку дверей. Неизвестно, что именно стало причиной гибели рыбаков, но региональное МВД начало расследование.

Утонуть можно не только в стремительной ледяной реке — ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели художника Василия Бубнова в бассейне московского фитнес-клуба.