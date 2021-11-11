Храни меня, мой талисман: как по дате рождения найти свой оберег

Оберег — это предмет, украшение или вещь, которая защищает человека и его жилище от несчастий и неудач, злых людей и болезней, помогает в делах. Наши предки встраивали магические знаки в наличники и ворота домов, вплетали в узоры свой одежды и домашней утвари. Сейчас в продаже великое множество талисманов на любой цвет и вкус, главное — не ошибиться с его выбором и не навредить себе, выбрав опасный оберег.

Как подобрать соответствующую только вам заветную вещицу, подскажет дата вашего рождения. Это ваш исходный код — энергетическое число, он и укажет на то, что будет вас оберегать, приносить удачу и везение, а также усилит ваши сильные стороны.

Берем дату, месяц и год рождения, складываем все цифры, получаем значение. Нужно, чтобы оно было однозначным от единицы до девяти.

Например, 12 августа 1978 года. Суммируем все цифры 1+2+8+1+9+7+8, получаем 36.

Внимание, к полученному результату теперь добавляем от 1 до 4 — в зависимости от времени года, когда вы родились.

Зима — 1,

Весна — 2,

Лето — 3

Осень — 4.

Теперь суммируем цифры, то есть 36+3=39. Затем снова, до тех пор, пока не получится однозначное число: 3+9=12, 1+2=3. Искомую тройку ищем в описании.

1

Люди с единицей должны подобрать себе предмет в форме круга, связанный с важным событием вашей жизни. Для одних — это кольцо или браслет также круглые кулоны и серьги, для других, например, футбольный мяч или гимнастический обруч.

2

Двойка любит парные вещи. Люди с таким исходным кодом трудно сходятся с другими, уравновесить невезение помогут двойные предметы или пары. Это может стать парный аксессуар, парный предмет одежды, например, варежки, перчатки, носки или тапочки. Двойной цветок (мужское и женское растение), красивые палочки для еды или парный парфюм.

3

Три — три угла, а значит, это должен быть равнобедренный треугольник, по возможности с нанесенной на него цифрой 3, которая считается символом удачи. В качестве альтернативы может служить фигурка человека.

4

Цвет имеет значение. В данном случае именно тот цвет, который оказывает на вас наиболее мощное воздействие, он и обеспечить вам успех. Если говорить о форме, то ищите 4 угла: это может быть куб/коробка, крест или книга с усиливающим вас цветом.

5

Пять углов: брелок, пятиконечная звезда, шкатулка. Выберите украшения — сережки, брошки, кулоны — в виде звездочек.

6

Шестерки нуждаются не в предмете, а в пространстве, особом месте, где они ощущают себя увереннее, заряжаются энергией. Своеобразное место силы.

7

Семеркам благоволят любые предметы с цифрой 7, например, автомобильный или телефонный номер, можно сделать гравировку на любимую вещь. Более простые и доступные варианты — скрипичный ключ, предмет с семью углами или что-то радужное: в ней семь цветов.

8

Восьмерка — это перевернутый знак бесконечности, а значит, и талисманов может быть великое множество: выбирай, что хочешь. Свой оберег вы сразу почувствуете, даже встретив его совершенно случайно.

9

Девяткам приносят счастье и удачу комнатное растение или домашнее животное. Главное — холить и лелеять свой живой талисман: чем больше вы будете одаривать его любовью, тем больше будете получать взамен.

По возможности, имейте талисман всегда при себе и никому не демонстрируйте, иначе его магические возможности будут таять и сойдут на нет. Если это место, то возвращайтесь в него по мере необходимости и также скрывайте от чужого глаза.

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