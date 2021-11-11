Храни меня, мой талисман: как по дате рождения найти свой оберег
Дата вашего рождения — это ваш исходный код, он подскажет, какой талисман не только будет вас оберегать, но и принесет удачу, и усилит ваши сильные стороны.
Фото: Depositphotos / byheaven
Оберег — это предмет, украшение или вещь, которая защищает человека и его жилище от несчастий и неудач, злых людей и болезней, помогает в делах. Наши предки встраивали магические знаки в наличники и ворота домов, вплетали в узоры свой одежды и домашней утвари. Сейчас в продаже великое множество талисманов на любой цвет и вкус, главное — не ошибиться с его выбором и не навредить себе, выбрав опасный оберег.
Как подобрать соответствующую только вам заветную вещицу, подскажет дата вашего рождения. Это ваш исходный код — энергетическое число, он и укажет на то, что будет вас оберегать, приносить удачу и везение, а также усилит ваши сильные стороны.
Берем дату, месяц и год рождения, складываем все цифры, получаем значение. Нужно, чтобы оно было однозначным от единицы до девяти.
Например, 12 августа 1978 года. Суммируем все цифры 1+2+8+1+9+7+8, получаем 36.
Внимание, к полученному результату теперь добавляем от 1 до 4 — в зависимости от времени года, когда вы родились.
- Зима — 1,
- Весна — 2,
- Лето — 3
- Осень — 4.
Теперь суммируем цифры, то есть 36+3=39. Затем снова, до тех пор, пока не получится однозначное число: 3+9=12, 1+2=3. Искомую тройку ищем в описании.
1
Люди с единицей должны подобрать себе предмет в форме круга, связанный с важным событием вашей жизни. Для одних — это кольцо или браслет также круглые кулоны и серьги, для других, например, футбольный мяч или гимнастический обруч.
2
Двойка любит парные вещи. Люди с таким исходным кодом трудно сходятся с другими, уравновесить невезение помогут двойные предметы или пары. Это может стать парный аксессуар, парный предмет одежды, например, варежки, перчатки, носки или тапочки. Двойной цветок (мужское и женское растение), красивые палочки для еды или парный парфюм.
3
Три — три угла, а значит, это должен быть равнобедренный треугольник, по возможности с нанесенной на него цифрой 3, которая считается символом удачи. В качестве альтернативы может служить фигурка человека.
4
Цвет имеет значение. В данном случае именно тот цвет, который оказывает на вас наиболее мощное воздействие, он и обеспечить вам успех. Если говорить о форме, то ищите 4 угла: это может быть куб/коробка, крест или книга с усиливающим вас цветом.
5
Пять углов: брелок, пятиконечная звезда, шкатулка. Выберите украшения — сережки, брошки, кулоны — в виде звездочек.
6
Шестерки нуждаются не в предмете, а в пространстве, особом месте, где они ощущают себя увереннее, заряжаются энергией. Своеобразное место силы.
7
Семеркам благоволят любые предметы с цифрой 7, например, автомобильный или телефонный номер, можно сделать гравировку на любимую вещь. Более простые и доступные варианты — скрипичный ключ, предмет с семью углами или что-то радужное: в ней семь цветов.
8
Восьмерка — это перевернутый знак бесконечности, а значит, и талисманов может быть великое множество: выбирай, что хочешь. Свой оберег вы сразу почувствуете, даже встретив его совершенно случайно.
9
Девяткам приносят счастье и удачу комнатное растение или домашнее животное. Главное — холить и лелеять свой живой талисман: чем больше вы будете одаривать его любовью, тем больше будете получать взамен.
По возможности, имейте талисман всегда при себе и никому не демонстрируйте, иначе его магические возможности будут таять и сойдут на нет. Если это место, то возвращайтесь в него по мере необходимости и также скрывайте от чужого глаза.
Ранее 5-tv.ru писал, как женщине правильно выбрать амулет по совету шаманки.
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