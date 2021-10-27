Когда оберег несет проклятие: какие сувениры опасно привозить из заграницы

Открывшиеся для российских туристов Турция и Египет рады финансовым вливаниям в казну своих стран, как счастливы и соскучившиеся по иностранцам продавцы сувенирной продукции. Дополнительного дохода восточные базары ждут от «ковидных» каникул: известно, что вместо того, чтобы пересидеть вспышку коронавирусной инфекции дома, некоторые жители нашей страны скупили все туры на популярные заграничные курорты.

Как, убегая от одной болезни, не прихватить другую? Дело в том, что экзотические фигурки и письмена из жарких стран могут навлечь на человека беду. Ведьма Алена Полынь эксклюзивно для 5-tv.ru перечислила сувениры, от покупки которых стоит воздержаться и привела примеры безобидных, нейтральных подарков.

Провидица уверена, что фигурки различных существ, божества и маски привозить из-за границы домой точно не стоит, этому есть логичное объяснение.

«У каждого народа существует своя традиция, свои духи, боги и свои силы, которые ему помогают. Если вы не придерживаетесь конкретной традиции и не являетесь профессиональной ведьмой или ведуном, то однозначно не стоит размещать у себя дома такие фигуры и маски», — рассказала экстрасенс.

Даже безопасный, на первый взгляд, Хотей — бог богатства, символ веселья и достатка — может принести вам какие-либо неприятности, а все потому, что вы, скорее всего, не связаны с японской мифологией, и соответственно на вас это может негативно повлиять.

Африканские маски, предостерегла эзотерик, очень часто населены духами, поэтому влияние этих духов на вас и ваших родных и знакомых может быть непредсказуемым.

«Различные существа, образки, красивые фигурки, приобретенные за границей и значения которых вы не знаете, могут содержать в себе определенную энергию традиций, которых вы не знаете и совершенно не понимаете, как это может сработать. Поэтому ограничьтесь такими подарками, как безопасные магнитики, календарики и картинки с местностью, где вы пребывали и отдыхали», — порекомендовала эзотерик Алена Полынь.

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