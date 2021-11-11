Магия чисел: Как зеркальная дата 11.11 изменит жизнь людей

|
Ника Шумерская
Эксклюзив 1 777

11 ноября — время переоценки ценностей и проявления необычных интересов, возникновения неординарных ситуаций и знакомств.

Фото, видео: Depositphotos / amarosy; 5-tv.ru

11 ноября — время переоценки ценностей и проявления необычных интересов, возникновения неординарных ситуаций и знакомств. Нумеролог Дарья Томилова в интервью 5-tv.ru объяснила значение зеркальной даты, составив прогнозный портрет этого дня.

«В начале дня активна энергия 12 аркана, в середине дня подключится энергия первого аркана, а в конце дня будет действовать энергия 17 аркана», — просчитала нумеролог и расшифровала все значения.

11 ноября — необычный день в своей совокупности: вероятны события, которые повлияют на наше восприятие мира, создав новую картину мира. По словам эксперта, произойдет переоценка ценностей, появится тяга к необычному, это могут быть свежие знания, другие интересы, новые знакомства с необычными людьми, возникнут непривычные обстоятельства и ситуации.

«В этот зеркальный день проявятся две наших роли — спасителя и жертвы, и я очень советую не сваливаться ни в одну из них. Особое внимание стоит обратить людям, рожденным либо 12 числа, либо в декабре обязательно отследить тему личных границ», — порекомендовала предсказательница.

Середина дня связана с коммуникациями: это общение и новые контакты, время переговоров и обсуждений, не исключены конфликты.

Картина дня может в итоге нарисоваться кардинально разной, если представить два варианта исхода событий.

Первый вариант, позитивный.

«В начале дня стоит 12 аркан, здесь ключевое слово — необычность, затем — первый аркан, означающий контакты и коммуникации. Если связать их между собой, то получатся нестандартные коммуникации, которые в перспективе могут привести к некоторой успешности, творчеству, реализации и публичности, этому способствует и отвечающий за подобное направление и выпавший на конец дня 17 аркан», — рассказала специалист об 11 ноября в положительном ключе.

Неблагоприятный сценарий дня предрекает развитие жертвенных коммуникаций, они приведут к обидам, переживаниям и тревогам. При таком раскладе вы распознаете негативные эмоции по следующим моментам:

  • Вы можете внезапно обидеться на то, что вас не слушают, что ваше слово не значимо;
  • Возникнут неблагоприятные и нежелательные коммуникации;
  • Будет трудности в общении, невозможность найти общий язык с некоторыми людьми.
  • Эти трудности в конце дня в дальнейшем приведут к понижению самооценки, отсутствию реализации и невезению при выполнении дел.

Зеркальными датами часто популярны у молодоженов для церемоний бракосочетаний. Эксперт считает столь повышенное внимание к таким числам оправданным: такие дни действительно подходят согласно портрету дня, в котором заложено приобретение новых коммуникаций и необычность события, заряженного на успех.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения найти свой талисман-оберег.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.20
0.50 81.66
-0.13
Магия четырех единиц: кому из знаков зодиака 11 ноября перевернет жизнь

Последние новости

20:24
Появилось видео из отдела полиции, куда доставили брата Хабиба после наезда на полицейского
20:22
Спасенная тигрица Алекса в Приморье родила сразу двух детенышей
20:17
За победу — доширак: Валерия с Пригожиным сыграли в «Игру кальмара»
20:15
Губернатор Калининградской области Алиханов рассказал о промежуточных итогах управления регионом
20:10
Муцениеце о первом сексе после развода с Прилучным: «Как будто изменяла»
19:50
Рыбаки спали детеныша касатки на Сахалине

Сейчас читают

Храни меня, мой талисман: как по дате рождения найти свой оберег
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 8 по 21 ноября
Как по дате рождения узнать своего ангела-хранителя
Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа