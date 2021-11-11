Муцениеце о первом сексе после развода с Прилучным: «Как будто изменяла»

После тяжелого расставания актриса не может построить новые отношения.

Актриса Агата Муцениеце тяжело переживала развод со своим коллегой Павлом Прилучным. Ей понадобилось немало времени, чтобы залечить душевные раны и обрести утерянное равновесие, однако звезда сериала «Закрытая школа» по-прежнему не чувствует себя готовой к новым отношениям, ведь даже первая интимная близость с другим мужчиной далась ей с трудом.

«Даже во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно», — призналась Муцениеце в интервью на YouTube.

По словам актрисы, она не сразу смогла подпустить близко другого человека и ей пришлось привыкать к мысли, что у нее могут быть другие партнеры после Прилучного.

При этом знаменитость обиды на экс-супруга не держит. Тем более, что у них двое общих детей, которым необходимо внимание как мамы, так и папы. Поэтому теперь звезды поддерживают хорошие отношения, а Муцениеце даже готова сыграть с бывшим мужем в одном фильме, если понадобится, пишет StarHit.ru.

Актриса не исключает, что встретит свою любовь в будущем, но отношений ради секса не хочет. В одном из недавних интервью Муцениеце призналась, что в актерской профессии случаи харассмента не редкость, причем нередко сами представительницы прекрасного пола такое поведение со стороны мужчин провоцируют.

По ее мнению, немало женщин, которые пользуются своей сексуальностью для получения выгоды, в том числе, в карьере.

В отличие от экс-супруги, у Прилучного простоя в личной жизни не наблюдается.

Долгое время он встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович и, судя по всему, актриса смогла найти подход и к наследникам своего избранника.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Прилучный и Карпович наслаждаются совместным отдыхом в Сочи.