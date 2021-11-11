Муцениеце о первом сексе после развода с Прилучным: «Как будто изменяла»
Актриса Агата Муцениеце рассказала о попытках построить новые отношения после развода
Фото: Instagram @agataagata
После тяжелого расставания актриса не может построить новые отношения.
Актриса Агата Муцениеце тяжело переживала развод со своим коллегой Павлом Прилучным. Ей понадобилось немало времени, чтобы залечить душевные раны и обрести утерянное равновесие, однако звезда сериала «Закрытая школа» по-прежнему не чувствует себя готовой к новым отношениям, ведь даже первая интимная близость с другим мужчиной далась ей с трудом.
«Даже во время первого секса после брака я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, будто изменяю. Все во мне было настолько привыкшее к супругу, что, казалось, это все неправильно», — призналась Муцениеце в интервью на YouTube.
По словам актрисы, она не сразу смогла подпустить близко другого человека и ей пришлось привыкать к мысли, что у нее могут быть другие партнеры после Прилучного.
При этом знаменитость обиды на экс-супруга не держит. Тем более, что у них двое общих детей, которым необходимо внимание как мамы, так и папы. Поэтому теперь звезды поддерживают хорошие отношения, а Муцениеце даже готова сыграть с бывшим мужем в одном фильме, если понадобится, пишет StarHit.ru.
Актриса не исключает, что встретит свою любовь в будущем, но отношений ради секса не хочет. В одном из недавних интервью Муцениеце призналась, что в актерской профессии случаи харассмента не редкость, причем нередко сами представительницы прекрасного пола такое поведение со стороны мужчин провоцируют.
По ее мнению, немало женщин, которые пользуются своей сексуальностью для получения выгоды, в том числе, в карьере.
В отличие от экс-супруги, у Прилучного простоя в личной жизни не наблюдается.
Долгое время он встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович и, судя по всему, актриса смогла найти подход и к наследникам своего избранника.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Прилучный и Карпович наслаждаются совместным отдыхом в Сочи.
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