Будет много воды: китайский совет дня на пятницу, 12 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 12 ноября?

В пятницу в энергетической карте дня будет много Воды. А это значит, могут усилиться беспричинные страхи, подавленное настроение, появиться депрессивные мысли.

Чтобы не впасть в уныние, рекомендуется быть готовым к таким проявлениям энергий. Используйте энергию Воды в свою пользу– устройте разговор по душам, активно общайтесь, обсуждайте новости, делитесь своим мнением с окружающими вас людьми.

Пятница также хороший день для генеральной уборки во всех сферах вашей жизни. Если давно не устраивали расхламление — самое время это сделать. Хорошо также начинать диеты, курс избавления от лишнего веса, проводить очистительные процедуры.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.