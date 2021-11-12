Фарт и страсть: обладателям каких имен несказанно повезет в ноябре, декабре и январе?

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Ника Шумерская
Эксклюзив 1 222

Астролог и нумеролог Михаил Филоненко в беседе с 5-tv.ru озвучил мужские и женские имена счастливчиков ноября-декабря 2021 года и января 2022 года.

Фото, видео: Depositphotos / zakokor; 5-tv.ru

До конца 2021 года осталось всего полтора месяца, настало время подвести итоги и настроиться на год грядущий. Даже если вы не успели завершить все дела, воспользуйтесь прогнозом эксперта для воплощения своих замыслов: некоторым из вас фортуна улыбнется, и дела пойдут как по маслу. Эксклюзивно для 5-tv.ru астролог и нумеролог Михаил Филоненко озвучил мужские и женские имена счастливчиков ноября-декабря 2021 года и января 2022 года.

Чувственные отношения всецело поглотят ума и сердца многих россиян: в числе тех, кто обретут любовь и страсть — обладатели самых распространенных имен. Кто же они, обласканные вниманием фортуны?

Среди прекрасной половины человечества нежное дыхание страсти ощутят девушки и женщины с такими именами, как: Анна, Александра, Татьяна, Светлана и Оксана.

Почувствуют прилив мужских сил парни и мужчины с именами Михаил, Тимур, Вадим, Александр и Игорь.

Финансы споют не романсы, а протрубят в золотой горн в следующие три месяца тем, кто носит женские имена Олеся, Юля, Гульнара, Зульфия и Оксана, а также мужские — Александр, Михаил Сергей, Владимир и Тимур.

Обладатели этих имен не только обогатятся за счет денег, им еще несказанно повезет и в других сферах жизни, и они заслуженно обретут звание любимчиков судьбы.

«Очень хорошие выбросы положительной энергии будут идти от этих людей, и все, кто будут окружать их, также ощутят это на себе», — подчеркнул нумеролог.

Для всех вышеназванных имен январь 2022 года станет логическим продолжением финансовых и любовных удач. Эксперт отметил, что практикуемая им нумерология рассматривает ближайшее будущее как повторение периода с 2016 по 2017 года, особенно всех его самых звездных моментов.

Как ранее писал 5-tv.ru, французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака.

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