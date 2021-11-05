Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака

Осень неумолимо уступает свое место более суровой зиме, однако есть еще время для чуда, уверены французские астрологи. Царствующий сейчас Скорпион заставит людей потерять голову, отчаянно влюбившись, а трем представителям зодиакальной семьи уготован несказанно волшебный ноябрь, для них повеет счастливый ветер перемен.

Стоит отметить, что ноябрь начался с немного беспокойных моментов, они были обусловлены начавшимся в новолуние, 4 ноября, противопоставлением Скорпиона непредсказуемому Урану. Многие знаки зодиака могли почувствовать легкую дезориентацию, было ощущение, словно вы не знаете, как дальше быть и куда двигаться: флюгер мог подуть в любую сторону. Астрологи уверяют, что это всего лишь начало нежданных сюрпризов. Однако та радость, которую несет с собой ноябрь, заставит забыть некоторые знаки зодиака о холоде и серости вокруг.

Кульминация придется на 10 ноября. Именно в этот день планета коммуникации Меркурий войдет в союз с Марсом, а такое слияние заставит ваше сердце биться быстрее. Тем не менее радужную картину слегка омрачит противостоящий союзу Сатурн, из-за этого у вас будет возникать ощущение, словно что-то стоит у вас на пути. Ноябрь станет месяцем проверки на терпение.

19 ноября наступит лунное затмение, оно принесет радикальные перемены каждому. Пристегните ваши ремни, мы взлетаем!

Каждому месяцу присуща своя энергия. Уравновешенные и мудрые октябрьские Весы уступили место порой безрассудному Скорпиону, и многие вещи перевернутся вверх дном. Часто знак Скорпион ассоциируется со смертью: вспомните, Хэллоуин как раз выпадает на переход с октября на ноябрь. Но в то же время это знак, окруженный ореолом мистики и романтизма. Случится так, что ноябрь станет чувственным месяцем для многих из нас.

Все представители зодиакального круга смогут воспользоваться хорошей энергетикой месяца, но для трех знаков ноябрь станет по-настоящему волшебным. Счастливчики месяца — Овен, Телец и Лев.

Как ранее писал 5-tv.ru, астролог дал рекомендации, как без потерь пережить период с 6 по 24 ноября — время перехода Меркурия в дом Скорпиона.