На работу, как на отдых! Китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Третья неделя месяца перевернута с ног на голову. Самые благоприятные дни — это выходные, а вот в рабочие дни советуют отдыхать. Ну, не знали древние китайские мудрецы о пятидневной рабочей неделе!

Общая картинка такова: самое важное панируем или на понедельник–вторник, или на воскресенье. Остальную неделю стоит забить рутинными, поддерживающими, ни в коем случае не судьбоносными занятиями.

И вот что важно — не забываем, что в четверг лунное затмение, а весь ноябрь это вытаскивание наружу самых потаенных страхов, подавленных мыслей и желаний. Поэтому — ловим эндорфины отовсюду и максимально осознанно относимся к любым своим эмоциональным проявлениям.

Понедельник, 15 ноября, Инь Огонь и Кролик

Понедельник будет довольно сбалансирован по энергиям. В дне сойдутся все пять стихий — и Огонь, и Дерево, и Вода и Металл и Земля.

Этот понедельник исключительно хорош для того, чтобы с него начинать что-нибудь новое. Хорошо пойдут — открытие нового бизнеса, покупка нового имущества, инвестиционные сделки.

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Самое главное — все важные понедельничные дела должны рассчитаны на долгую перспективу. Краткосрочные проекты в понедельник лучше не начинать, они могут провалиться.

Не стоит в понедельник также начинать ремонты, устраивать переезд и ходить по врачам. Есть вероятность получения неправильного диагноза, телесных повреждений и проблем с противоположным полом.

День нестабилен для людей знака Петух. Они будут чувствовать себя очень раздраженными.

Вторник, 16 ноября, Ян Земля и Дракон





Твердый земляной вторник лучше всего было бы сделать выходным. Если манкировать трудовыми обязанностями не удастся, имеет смысл посвятить день построению планов и постановке целей.

Энергии вторника будут слишком тяжелы для того, чтобы что-либо сдвигать с места кроме мыслей и мечтаний. С другой стороны Земля в этом дне весенняя, плодородная, поэтому есть все основания полагать, что ростки, посеянные в этом дне, дадут крепкие всходы.

Не стоит во вторник начинать проекты, имеющие четкие сроки, задержки, нестыковки и препятствия гарантированы.

Людям знака Вода, имеющим в карте Собаку, во вторник может прийти неожиданная прибыль. Сундук с сокровищами могут открыть и люди Дерева — смотрите в оба на открывающиеся возможности.

Еще более неблагоприятен вторник для людей c Собакой в карте. Они могут быть беспричинно эмоциональны и готовы устраивать скандалы по мельчайшему поводу.

Среда, 17 ноября, Инь Земля и Змея

Среда принесет в мир энергию столкновения. Змея дня будет воевать со Свиньей месяца. Когда случается такое столкновение — Инь Огня и Инь Воды это похоже на короткое замыкание — хлопок и свет вырубает.

Человеку, попавшему под такое столкновение, оно может принести физические травмы или «удары». А может, пока есть много сил и молодости — вспыльчивый характер. Но все конечно же зависит от того, в какой именно части карты реализуется стычка. Чтобы нейтрализовать энергии дня, рекомендуется максимально уклоняться от любых важных действий.

Лучшая стратегия на среду — отдых или занятие тихой рутиной. Не устраивайте самому себе вызов в день энергетического шторма, займитесь чем-то полезным и спокойным, и приносящим удовольствие.

Не стоит в среду устраивать экстремальные развлечения, рекомендуется также отложить походы по врачам.

Людям знака Свинья в эту среду стоит быть максимально внимательными и аккуратными. Не подставляйтесь под столкновение, поберегите себя.

Четверг, 18 ноября, Ян Металл и Лошадь

Металлическая Лошадь похода на горячий меч. Он еще не настолько острый, чтобы разить всех без разбору, но выглядит уже довольно угрожающе.

В четверг проявятся энергии власти и выйдут наружу все противоречия с ней связанные. На личностном уровне это может выглядеть как принуждение, давление или внутренние позывы к самодисциплине и стремление все упорядочить. Не сопротивляйтесь. Самое главное в этот день уйти от ссор и конфликтов. Не поддаться, а именно избежать их. Для этого тоже требуется порой железная воля.

В остальном день лучше посвятить малозначащим, рутинным делам. Запланируйте культурный досуг, сходите в оперу, послушайте музыку. Важных дел на сегодня планировать явно не стоит.

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Особое указание на четверг — избегайте риска! Особенно это касается поездок на автомобиле или рискованных видов спорта. В зависимости от силы персональной карты можно получить как серьезные, так и незначительные травмы. Не надо также ходить по врачам и вообще посещать лечебные учреждения. Есть вероятность постановки неправильного диагноза.

Наиболее уязвимыми в четверг будут чувствовать себя люди знака Крыса. Их эмоциональность будет зашкаливать.

Пятница, 19 ноября, Инь Металл и Коза

День Козы в год Быка — это всегда столкновение. И хотя оно ощущается не очень ярко, но все равно имеет существенное воздействие на энергетический расклад дня.

Дни любого столкновения в бацзы традиционно считаются неблагоприятными с рекомендацией — отдыхать и не делать ничего важного. Смысл такой рекомендации — не планировать на даты столкновений судьбоносных событий, дел, от которых зависит ваше будущее. Не факт, что вы не добьетесь желаемого, но сделать это будет гораздо сложнее, потому что придется идти против течения энергий.

В эту пятницу могут нарушаться планы, договоренности, чувствоваться сопротивление среды. Не стоит устраивать свадеб и начинать большие путешествия. Ну и в довершение всего это день лунного затмения, что может проявляться в смятении чувств и ошибках в восприятии действительности.

Из позитивного. День находится под покровительством благородной звезды Небесное счастье, которая помогает выстраивать отношения с окружающими. Второй позитивный знак дня — это открытие Хранилища. Того самого «сундука с сокровищами», который означает прибыль и успех в делах с недвижимостью. Особенно может повезти людям знака Бык.

Самыми недовольными в пятницу почувствуют себя люди знака Коза. Им будут все и все мешать.

Суббота, 20 ноября, Ян Вода и Обезьяна

После недели неблагоприятных дней суббота покажется яркой и активной. День с большим количеством движения, дел, суматохи. Появится ощущение прорыва. Вода этого дня смоет многое старое и ненужное.

День благоприятен для встреч, свиданий, получения признаний и комплиментов. Если вам нужна помощь или содействие важного лица — запланируйте встречу на субботу, есть шанс получить желаемое.

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Не стоит в субботу заниматься строительством или земляными работами. Отложите также на другую дату переезд или начало путешествия. День потенциально может нести в себе угрозу потери денег или документов, но это верно только для людей со слабой картой.

Самыми уязвимыми почувствуют себя в субботу люди знака Тигр. Они будут излишне упрямы и эмоциональны. Лучше с Тиграми в такие дни не спорить.

Воскресенье, 21 ноября, Инь Вода и Петух

Воскресенье, как ожидается, будет днем довольно сбалансированным и спокойным. Без эмоциональных вспышек, срывов планов или каких-либо других экстремальных проявлений.

Вода дня поможет устроить полезные и приятные встречи, договориться о начале нового проекта, сделать правильные инвестиции.

Все начатое в этот день может принести успех и неплохие дивиденды. Хорошо в воскресенье устраивать новоселье, принимать гостей и играть свадьбы. Дальнее путешествие или переезд тоже лучше запланировать на этот день.

Единственные кому не стоит планировать важных день на воскресенье это люди знака Кролик. Им в воскресенье все будет мешать, поэтому лучшая стратегия для Кролика отдых и вечеринки.

Всем хорошего бацзы!