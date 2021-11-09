Как по родинкам на теле узнать судьбу человека

Заглянуть в будущее и узнать, что ждет нас впереди, пожалуй, хотели бы многие. Но где найти ту настоящую провидицу? Китайские астрологи отвечают — не ищите, ведь рассказать о будущем можно, лишь посмотрев в зеркало. Все дело в расположении родинок.

На лбу

Родинка на лбу, по мнению китайских астрологов, означает, что вам тяжело общаться с властными людьми. К примеру, начальством. Или даже родителями. А родинка на голове сбоку говорит, что человек всегда имеет четкие цели, очень энергичный и деятельный.

Возле бровей

У вас никогда не будет финансовых трудностей. Если родинка под бровью — вас настигнет богатство. А под бровью — будет стабильный средний доход. Но если родинка едва заметная — человек будет обладать скрытыми сокровищами.

На верхних веках

Такому человеку будет сложно добиться от семьи одобрения чего-либо или взаимопонимания. Также есть вероятность, что периодически у него возникнут трудности с деньгами. Но если родинка расположена на нижнем веке, у человека повышенная эмоциональность.

На щеке

Наличие родинки на щеке для человека означает одиночество. Ему будет трудно встретить по-настоящему родного человека и создать семью.

На мимических складках лица

Астрологи предупреждают — будьте осторожны и внимательны, в вашей жизни есть высокая вероятность чрезвычайных происшествий и аварий.

На ушах

Так, темная точка на мочке уха означает, что человек положительный и с хорошей репутацией. Родинка внутри ушной раковины предрекает ее обладателю долгую жизнь. А вверху уха говорит, что человек умный и интеллектуально развитый. Если у вас родинки на обоих ушах, значит вы впечатлительны и эмоциональны.

На носу

Как и на щеке, наличие родинки на носу предрекает человеку проблемы в личной жизни, проблемы с противоположным полом. Трудоголика, по мнению астрологов, можно распознать по родинке на переносице. А о финансовом благополучии расскажут пятна на крыльях носа.

На подбородке

Родимые пятна на подбородке — вы упрямый и целеустремленный. Зачастую такие люди любят путешествовать.

Возле губ

Вы любите поесть. Причем не просто покушать, а совершить целый ритуал, который принесет массу удовольствия. А родинка на нижней губе у женщины предрекает счастливую жизнь ее детям.

На шее

Пожалуй, самое неприятное расположение родинки - это на шее. Ведь ее наличие, по мнению специалистов, предупреждает о многочисленных разочарованиях, которые будут случаться в течение всей жизни. Особенно тревожный знак — родинка, расположенная в центре шеи — в семейной жизни будет все непросто и возможны скандалы.

На груди и пупке

Иметь родинку на такой части тела как грудь, означает успех и реализацию в профессии. А в районе пупка родинка наполнит жизнь радостью и счастьем.

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