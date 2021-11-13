Символ рода: как по зубам мудрости предсказать судьбу человека

Относительно зубов мудрости существует не мало примет и предсказаний. Издавна считается, что по характеру появления «восьмерок» можно многое узнать о судьбе их обладателя. Об основных приметах, связанных с зубами мудрости 5-tv.ru рассказала эзотерик Алена Полынь.

По словам специалиста в области магии, рот, зубы и губы человека символизируют его отношения с собственным родом, семьей. Именно поэтому, например, если снится сон, в котором вы теряете зубы, это считается дурным предзнаменованием, связанным именно с близкими родственниками.

Такое явление в сновидении может предсказывать болезнь близкого или даже смерть.

Также существует немало поверий, касающихся самого процесса появления зубов мудрости. Как известно, они закладываются не до рождения, а в возрасте четырех-шести лет и прорезываются к 16-27 годам.

По словам эзотерика, если появление «восьмерок» сопровождается достаточно болезненными ощущениями и значительным дискомфортом, то можно сделать выводы об отношениях в семье.

«Трудно прорезывающийся зуб мудрости свидетельствует о проблемах в сфере рода. То есть, семья не помогает этому человеку в чем-либо», — рассказала Алена Полынь.

В целом же, считается, что человек, ставший обладателем «полного комплекта» зубов, становится мудрее и энергетически сильнее. А вот их потеря, даже частичная, зачастую говорит о том, что в скором времени стоит ждать неприятностей.

По мнению эзотерика, в современной жизни мы уже гораздо меньше знаем о существующих с давних времен приметах. Однако именно наличие прекрасной и здоровой улыбки может подсказать, что у человека сильный и крепкий род, который своей поддержкой, в том числе энергетической, обеспечивает ему успех в жизни.

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