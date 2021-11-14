Мечтают о гегемонии: почему США хотят «разобраться» с РФ в Черном море

На фоне агрессивных действий США безосновательно предупреждают Евросоюз о возможном вторжении России на Украину.

Жаль, что натовские генералы не подчиняются Путину и продолжают нагнетать. И вроде бы все с ними понятно — прощупать нашу оборону, пощекотать нервы, поиграть мускулами. По официальным заявлениям блока, они затеяли грандиозные учения — 40 кораблей и 50 самолетов. Некоторые из них приближались к нашим границам на расстояние в несколько десятков километров. И вот крайнюю тревогу вызывает тот факт, что раньше американцы так далеко не заходили.

К тому же они активно осваивают Грузию и Украину, которые в НАТО не входят. Все указывает на то, что альянс изучает возможность проведения в Черноморском регионе различных операций, в том числе и наступательного характера. Не обходится и без массовой медийной бомбардировки. В пятницу Bloomberg написал, что США предупредили Евросоюз о возможном вторжении России на Украину. Американские чиновники опасаются, что Москва «может рассматривать возможность военной операции». При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, европейцам не передали.

К чему все приведет это сверхагрессивное американское поведение, расскажет Кирилл Сергеев.

Такого радушного приема в солнечном Батуми американские военные явно ждали. Они всегда праздник в Грузии последние лет 20. Песни, танцы перед чужими солдатами — обязательный атрибут еще на подходе к причалу. По морякам Альянса здесь, очевидно, соскучились. А по экипажу Mount Whitney — особенно.

«Мы рады приветствовать этот корабль. Он заходит в наш порт уже в пятый раз. И это знак, который подчеркивает добрые отношения НАТО и союзников», — комментирует председатель правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.

До этого командный корабль заходил в Батуми и в 2008-м. Тогда американцы якобы привезли гуманитарную помощь после конфликта в Южной Осетии. Теперь на борту куда более ценный груз — новые обещания поддержки и вечной дружбы.

«Я от лица Шестого флота, американской армии и НАТО могу заявить: в черноморском регионе Грузия для нас — крайне важный партнер», — сказал вице-адмирал командующий шестым флотом США Юджин Блэк.

Как и с другими странами, которые тоже участвуют во внеплановых маневрах. В Черном море до сих пор находится топливный танкер Jonh Lenthall, а эсминец «Porter» бороздит просторы в компании турецкого фрегата «Yavuz». Всего в международных учениях задействованы военные сразу пяти государств. На море — не меньше 90 кораблей и военных самолетов.

«Если раньше все сводилось к демонстрации флага, то теперь идет отработка действий в режиме воздушно-морской операции, воздушно-космической операции», — комментирует директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.

Куда конкретно метят натовские военные — догадаться совсем нетрудно. У берегов Крыма на этой неделе отслеживали и сопровождали больше 20 самолетов Альянса. Вот британский разведчик RC-135 — взял прямой курс на Севастополь.

«На удалении около 30 километров от государственной границы Российской Федерации к самолету-разведчику подлетел российский истребитель Су-30, после чего британский самолет изменил курс в направлении от границы России», — докладывает представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Российский Фрегат «Адмирал Эссен» находится в западной части Черного моря у берегов Румынии. Отсюда до города Констанца около 100 километров и здесь проходят военно-морские учения кораблей НАТО. Вот там впереди идет американский эсминец Porter, эсминец с управляемым ракетным оружием. Чуть левее штабной флагманский корабль шестого флота Mount Whitney. За ним румынский, Marosetti. Потом турецкий фрегат Yavuz. А в ту сторону уходит танкер Jonh Lenthall. В четверг экипаж фрегата адмирал «Эссен» зафиксировал, как американские корабли получают с него топливо.

Впрочем, зоной для масштабных учений американские стратеги выбрали румынский шельф. Именно здесь адмиралы США собрали сразу семь кораблей.

Судя по всему, какой-то активной роли украинские суда в учениях не принимали. Впрочем, боевых стрельб никто не проводил, а значит, маневры были, по большей части, штабными. То есть отрабатывалось взаимодействие разных стран. Даже без бинокля хорошо видно, что на борту Mount Whitney установлены обычные шатры, из которых, видимо, вели наблюдения военные стран участниц.

«Флагманский корабль возглавлял кильватерную колонну и поочередно на дистанции в 10 кабельтовых все корабли, участвовавшие в учениях, проходили с большей скоростью вдоль его борта. Приветствую тем самым руководителя учений. Отдавая свои воинские почести», — рассказал командир фрегата «Адмирал Эссен» Александр Смирнов.

Все это время над российскими кораблями кружил самолет разведчик — «Посейдон», опускаясь до высоты в 300-500 метров над уровнем моря. На связь он, естественно, не выходил. На радаре адмирала «Эссена» в какой-то момент появились даже отметки двух истребителей. Правда, в зону прямой видимости они не входили.

Это эксклюзивные кадры — корабли Альянса проводят маневры с участием стратегической авиации. За передвижениями эскадры НАТО тут наблюдают флагман Черноморского флота — ракетоносец «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен», но группа поддержки за их спиной тоже есть.

От знаменитой бухты Севастополя до кромки территориальных вод России всего-то 12 морских миль. Здесь свое боевое дежурство несут десантные, сторожевые и малые ракетные корабли. В том числе, оснащенные грозными системами «Калибр». Главная задача военных — мгновенно отреагировать на любые попытки нарушить госграницу и пресечь провокации. В какой бы стороне бескрайнего Черного моря не появился нарушитель.

Впрочем, сюда силы НАТО прибыли не только ради бравады и провокаций. В российском МИДе уже заявили о конкретной цели блока — военном освоении Украины. Только за этот год корабли Альянса заходили в порт Одессы не меньше пяти раз для проведения консультаций. Теперь, будто случайно, свои маневры в Азовском море (недалеко от Керчи) начала и Незалежная.

«Угроза реальных военных действий в Черном море существует. Крупная группа катеров может попытаться прорваться без разрешения России под нашим мостом. Это может привести к столкновению», — считает доктор военных наук Константин Сивков.

К таким поворотам в Крыму, правда, тоже готовы. Тем более, что «освоить» в украинском прошлом пытались и сам полуостров. Бывший разведчик Александр Данченко рассказывает: после бегства украинских военных в архивах нашли подробные планы главной черноморской базы США. В обычной средней школе Севастополя собирались обустроить штаб ВМС. Вокруг — ударные установки, локационные системы и не только.

«В свое время нам удалось выявить, что тут есть планы и весьма детальные. По размещению инфраструктуры вроде школ, детских садов для детей американских», — рассказывает капитан второго ранга в отставке, служащий Черноморского флота Александр Данченко.

При таком раскладе в Севастопольской бухте вполне бы мог прописаться и сам Mount Whitne», который с разрешения прежних властей заходил сюда чаще, чем к себе домой. Тогда, вместо военных, против кораблей Альянса единым фронтом выступал почти весь город. Протестовать во время швартовок выходили тысячи человек, а часть устраивала проверки на прочность самим морякам.

«Отдельные наши активисты увязывались за ними, ходили и за спиной говорили „NATO go home, NATO go home“. Конечно, не очень приятно было военным такое выслушивать», — вспоминает депутат законодательного собрания Севастополя Евгений Дубовик.

Впрочем, покидать Европу военные НАТО пока точно не собираются. Число военных объектов блока уже перескочило за сотню, и чем дальше на восток — тем их больше. В Прибалтике базируются ракетные части и военные склады, в Польше — сразу несколько танковых батальонов и командные пункты. На территориях Грузии и Украины как грибы растут центры подготовки военных. И учат там совсем не защищаться.

О том, как и чем бороться с западной агрессией, в рамках совещания по развитию ВПК на этой неделе говорил и Владимир Путин. Отдельно подчеркнув: российский оборонный комплекс всегда обязан быть на шаг впереди.

«Прежде всего это внедрение передовых информационных, био, когнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах», — сказал президент.

Высокий уровень готовности на деле демонстрируют и российские военные. В начале недели поиск возможных угроз в небе над Белоруссией провели отечественные ракетоносцы Ту-160 и разумеется тоже совсем не без причины. Речь о сухопутных и морских учениях, которые теперь проводятся чуть ли не круглый год и без предупреждения как сейчас. Вот только часть военных маневров 2021-го и снова — прямиком у российских границ. В типичных сценариях — отработка наступательных операций и ракетных атак. Но даже несмотря на это главным «агрессором» все равно остается Россия.

«Американцы понимают: чтобы установить гегемонию в Европе, нужно разобраться с Россией. И с использованием Черного моря они хотят добиться этой цели. Пока что именно НАТО ассоциируется со словом „вторжение“», — комментирует политолог Маркус Пападопулос.

Чем в итоге закончится текущие учения НАТО — пока что большой вопрос. Согласно конвенции Монтре, на черноморский круиз у флагмана Mount Whitney и партнеров осталось еще чуть больше недели. А значит пока, как отметил президент, за ними придется внимательно наблюдать издалека. Через бинокль. Ну или прицел соответствующих систем вооружений.