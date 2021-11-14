Непройденный урок: ТОП-5 признаков того, что вы отрабатываете карму

Бьешься словно рыба об лед или крутишься как белка в колесе, а ничего не меняется или изменения не соразмерны затраченной энергии? Вполне вероятно, что вся тщетность усилий — результат кармического долга, уверены специалисты по сверхъестественному и кармической астрологии. Но относиться к предупреждениям стоит все же с долей скепсиса и не принимать близко к сердцу.

Кармические долг- это отработка негатива из вашей прошлой жизни, зачастую проявляющаяся в повторении тех или иных событий и токсичных отношений, а также постоянных финансовых неудачах.

Провидцы считают, что количество кармических долгов выражается в числе уроков, которые вам предстоит усвоить, просчитать их можно исходя из даты вашего рождения, но для начала стоит определить, «висит» ли на вас карма. Сделать это можно по пяти явным признакам.

5 признаков того, что вы отрабатываете карму

1. Повторяющиеся негативные модели поведения

Если вы регулярно наступаете на одни и те же грабли в личных или финансовых отношениях и при этом малоэффективно решаете эти проблемы, скорее всего, это признак того, что за вами числится кармический долг и пришло время рассчитаться.

2. Суперосторожность и услужливость в отношении к другим

Карма вынуждает вас на поведение, когда вам все время хочется угодить другим людям, помочь им и позаботиться, даже если вас об этом не просят. Знакомо? — Это верный признак того, что из прошлой жизни за вами тянется долг перед некоторыми людьми.

3. Токсичные личные отношения

Вас регулярно затягивает любовный круговорот, в которым вы подвергаетесь насилию или находитесь в ущемленной позиции. Такие абьюзерские отношения могут также свидетельствовать о том, что вам необходимо отработать карму.

4. Одиночество и самокопание

Оглянитесь: рядом с вами почти никого нет? Ваш удел — быть одиночкой по жизни и при этом вы не ладите с окружающими? Всему причиной может быть ваша карма.

5. В вашей дате рождения присутствуют числа кармического долга

Сочетание определенных нумерологами чисел — явная подсказка о наличии у вас непростой кармы.

Как узнать свой кармический долг?

Достаточно произвести математический подсчет по дате своего рождения, сложив все данные и приведя их к однозначному значению.

Например, 15 ноября 1979 года. Суммируем все цифры 1+5+1+1+9+7+9, получаем 34, далее 3+4=7. Это и есть ваш исходный жизненный код.

Если вам выпали 1, 4, 5 или 7, то вы с большой долей вероятности отрабатываете карму, расплачиваясь за прошлые грехи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения узнать свою карму-предназначение и как использовать полученные знания для ее смягчения.