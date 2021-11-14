На могиле Армена Джигарханяна в Москве открыли памятник

В первую годовщину смерти Армена Джигарханяна на его могиле На Ваганьковском кладбище в Москве появился памятник. Актер скончался 14 ноября 2020 года спустя полтора месяца после празднования 85-летия.

На церемонию открытия монумента пришли коллеги и близкие звезды. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с мероприятия.

РИА Новости / Виталий Белоусов

Авторами памятника выступили заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян. Мемориал представляет фигуру Джигарханяна, который присел на гранитные подмостки. По словам скульпторов, на создание такого памятника натолкнула их роль Джигарханяна в спектакле «Беседы с Сократом».

«Армен Борисович показан уже в преклонных годах, именно так он большинству, полагаю, запомнится», — сказал скульптор Микаэль Согоян.

Творчество Армена Джигарханяна оставило большой след в российской культуре. В середине 90-х годов был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Несколько месяцев назад театр сменил название на «Прогресс сцена Армена Джигарханяна».

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