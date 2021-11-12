Стала известна причина смерти писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Кумир миллионов читателей умер в 75 лет. По предварительным данным, причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность драматурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

«Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — сказала ведущая.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. За свою жизнь он сменил не одну профессию — был даже старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры. С серьезными намерениями в литературу пришел в 1969-м, стал публиковать юмористические рассказы в разных изданиях, в том числе «Литературной газете» и «Клубе 12 стульев». В 1980 году начал писать для эстрады — до этого момента с шутками Коклюшкина выступал конферансье Москонцерта Евгений Кравинский.