Ограбление Родригеза вскрыло ряд аналогичных историй в Красногорске

|
Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 076

После ограбления Родригеза житель того же поселка рассказал о многочисленных кражах

Ограбление Родригеза вскрыло ряд аналогичных историй в Красногорске

Фото: Depositphotos / aa-w

Местные жители полагают, что в Красногорске работает организованная группировка, которая специализируется на кражах.

Ограбление дома Тимура Родригеза в поселке Ильинский квартал в подмосковном Красногорске вскрыло ряд аналогичных историй в том же районе. После того, как шоумен опубликовал на своей странице Instagram видеообращение к подписчикам с его адвокатом Сергеем Жориным связался еще один пострадавший от воров. В интервью 5-tv.ru местный житель подтвердил, что подвергался ограблениям. По словам мужчины, который предпочел остаться неназванным, в поселке участились случаи краж — это его и вынудило оттуда уехать.

«Два раза да (грабли — Прим.ред.). Я поэтому оттуда переехал, там постоянно у леса грабят. Там и к соседям постоянно залезают», — отметил источник.

Можно ли говорить об организованной группировке, специализирующейся на кражах в Красногорске? Пока точно неясно, однако для этого уже есть основания.

«Квартал хороший. Есть и богаче. Я один раз вызывал, биллинг делали, трое молдаван было, поэтому один из номеров, он, видать, не слил его, он в Молдавии высветился. Я нанимал детективов и так далее. А второй раз, мне кажется, моя уборщица меня слила, потому что ограбили с вечера, на следующий день мы вылетали, она думала, что у нас наличные дома будут», — рассказал местный житель.

Свои подозрения насчет того, что в ограблении дома Родригеза работала организованная высокопрофессиональная группа, ранее высказывал и Сергей Жорин. Он сообщил, что команда адвокатов просит передать дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области.

Как писал 5-tv.ru, накануне в дом шоумена в деревне Глухово в Красногорском районе Московской области вторглись воры и похитили более трех миллионов рублей и ювелирные украшения. В настоящий момент ведется расследование произошедшего.

+1° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
71.81
0.61 82.22
0.56
Китайский гороскоп для Козы на 2022 год

Последние новости

6:47
Ученые объяснили, почему бывает стыдно с похмелья
6:41
Украинский певец признан MTV «Лучшим российским исполнителем»
6:36
Назван признак преждевременной смерти у мужчин
6:24
Из ткани или пластика? Как выбрать хороший чемодан
6:22
Китайский гороскоп для Козы на 2022 год
6:17
В долгах как в шелках: ТОП-4 знака зодиака, которым нельзя брать кредиты

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака
Вино или рюмка водки на столе: что о человеке расскажет алкоголь, который он выбирает
На работу, как на отдых! Китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября
С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа