Ограбление Родригеза вскрыло ряд аналогичных историй в Красногорске

Местные жители полагают, что в Красногорске работает организованная группировка, которая специализируется на кражах.

Ограбление дома Тимура Родригеза в поселке Ильинский квартал в подмосковном Красногорске вскрыло ряд аналогичных историй в том же районе. После того, как шоумен опубликовал на своей странице Instagram видеообращение к подписчикам с его адвокатом Сергеем Жориным связался еще один пострадавший от воров. В интервью 5-tv.ru местный житель подтвердил, что подвергался ограблениям. По словам мужчины, который предпочел остаться неназванным, в поселке участились случаи краж — это его и вынудило оттуда уехать.

«Два раза да (грабли — Прим.ред.). Я поэтому оттуда переехал, там постоянно у леса грабят. Там и к соседям постоянно залезают», — отметил источник.

Можно ли говорить об организованной группировке, специализирующейся на кражах в Красногорске? Пока точно неясно, однако для этого уже есть основания.

«Квартал хороший. Есть и богаче. Я один раз вызывал, биллинг делали, трое молдаван было, поэтому один из номеров, он, видать, не слил его, он в Молдавии высветился. Я нанимал детективов и так далее. А второй раз, мне кажется, моя уборщица меня слила, потому что ограбили с вечера, на следующий день мы вылетали, она думала, что у нас наличные дома будут», — рассказал местный житель.

Свои подозрения насчет того, что в ограблении дома Родригеза работала организованная высокопрофессиональная группа, ранее высказывал и Сергей Жорин. Он сообщил, что команда адвокатов просит передать дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области.

Как писал 5-tv.ru, накануне в дом шоумена в деревне Глухово в Красногорском районе Московской области вторглись воры и похитили более трех миллионов рублей и ювелирные украшения. В настоящий момент ведется расследование произошедшего.