Дело рук ОПГ? Адвокаты Родригеза просят передать дело об ограблении подмосковному главку МВД

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 3 019

Как рассказал 5-tv.ru Сергей Жорин, основную ценность из украденного представляет кольцо, которое шоумен дарил жене.

Дело рук ОПГ? Адвокаты Родригеза просят передать дело об ограблении подмосковному главку МВД

Фото: Instagram @trodriguezzz

Сергей Жорин раскрыл детали расследования ограбления Тимура Родригеза, интересы которого представляет. В интервью 5-tv.ru он рассказал, что команда адвокатов просит передать дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области. В настоящий момент оно находится в УМВД России по городскому округу Красногорск.

По словам звездного адвоката, есть основания подозревать, что в Красногорском районе работает организованная группировка, которая специализируется на кражах.

«Дело не в том, что мы не доверяем красногорским полицейским. Просто в ГСУ ГУ МВД России по Московской области есть сильные квалифицированные подразделения, которые расследуют именно эту категорию преступлений, а у нас есть основания полагать, что, во-первых, грабители действовали по наводке, а во-вторых, работала организованная высокопрофессиональная группа. И исходя из этого есть основания, чтобы ГСУ Московской области приняло это дело к своему производству», — подчеркнул Жорин.

Комментируя историю с Родригезом, юрист также отметил, что основную ценность для шоумена представляют не столько украденные миллионы, сколько ценные вещи. Так, например, среди похищенного оказалось кольцо, которое музыкант подарил своей девушке, когда делал предложение. В связи с этим артист хочет ускорить расследование и призывает в Instagram подписчиков по возможности оказать ему содействие. За информацию, которая позволит вернуть вещи, Родригез объявил вознаграждение в миллион рублей. 

Как писал 5-tv.ru, накануне в дом шоумена в деревне Глухово в Красногорском районе Московской области вторглись воры и похитили более трех миллионов рублей и ювелирные украшения. В настоящий момент ведется расследование произошедшего. 

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