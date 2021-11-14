Скульптор раскрыл данные о настоящей стоимости памятника Армену Джигарханяну

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 088

Великого артиста не стало в 2020 году. Его сердце остановилось после осложнений от диабета, болезни почек и отека внутренних органов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Памятник легенде советского кино Армену Джигарханяну установили на Ваганьковском кладбище в Москве. Его точная стоимость не раскрывается. Одним из авторов изваяния выступил скульптор Ваге Согоян. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru он рассказал, что за свою работу денег не взял, поскольку его отец и артист были друзьями на протяжении многих лет. При этом Согоян опроверг слухи о многомиллионной стоимости монумента.

«Я за работу денег не брал, потому что мне близкий человек Армен Борисович, а во сколько техническая часть обходилась, я не знаю. Памятник проспонсировал его друг. Но это совсем незначительная сумма. Я где-то читал, что разговор идет о миллионах больших, — не верьте этому», — сказал скульптор.

На открытие мемориала пришли родные и коллеги актера. В монументе звезда «Шырли-мырли» представлен присевшим на гранитные подмостки с запомнившимся поклонникам, особым жестом руки. Как отметили скульпторы, они вдохновились ролью артиста в спектакле «Беседы с Сократом».

Джигарханяна не стало 14 ноября 2020 года — он только-только отпраздновал 85-летие. Причиной стала остановка сердца на фоне осложнений от диабета, болезни почек и отека внутренних органов.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит памятник Армену Джигарханяну.

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