Начните новую жизнь! Китайский совет дня на понедельник, 15 ноября

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Татьяна Бендзь
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Энергия дня поможет многим людям почувствовать в себе силы для начала реализации давно запланированных дел.

Начните новую жизнь! Китайский совет дня на понедельник, 15 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 15 ноября.

С этого понедельника стоит начинать новую жизнь. Энергии будут способствовать открытию нового бизнеса, выходу на новую работу, заключению инвестиционных контрактов.

Бацзы-совет — все важные дела должны быть рассчитаны в долгую. Краткосрочные проекты, зачатые в этот понедельник, быстро развалятся.

Чего точно не надо делать в этот день — так это ходить по врачам и устраивать ремонты и переезды. Есть опасения, что все эти процессы впоследствии сильно затянутся.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+1° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.81
0.61 82.22
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

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