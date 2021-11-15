Начните новую жизнь! Китайский совет дня на понедельник, 15 ноября
Энергия дня поможет многим людям почувствовать в себе силы для начала реализации давно запланированных дел.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 15 ноября.
С этого понедельника стоит начинать новую жизнь. Энергии будут способствовать открытию нового бизнеса, выходу на новую работу, заключению инвестиционных контрактов.
Бацзы-совет — все важные дела должны быть рассчитаны в долгую. Краткосрочные проекты, зачатые в этот понедельник, быстро развалятся.
Чего точно не надо делать в этот день — так это ходить по врачам и устраивать ремонты и переезды. Есть опасения, что все эти процессы впоследствии сильно затянутся.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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