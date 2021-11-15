Начните новую жизнь! Китайский совет дня на понедельник, 15 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 15 ноября.

С этого понедельника стоит начинать новую жизнь. Энергии будут способствовать открытию нового бизнеса, выходу на новую работу, заключению инвестиционных контрактов.

Бацзы-совет — все важные дела должны быть рассчитаны в долгую. Краткосрочные проекты, зачатые в этот понедельник, быстро развалятся.

Чего точно не надо делать в этот день — так это ходить по врачам и устраивать ремонты и переезды. Есть опасения, что все эти процессы впоследствии сильно затянутся.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.