Левая рука сильно поражена: Валерию Гаркалину грозит ампутация

Коллега звезды «Ширли-Мырли» Даниил Спиваковский заявил, что артисту диагностировали еще одно серьезное заболевание — пневмоторекс.

Состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом актера Валерия Гаркалина ухудшается. На фоне болезни у артиста обнаружили тромбоз артерий рук. Если болезнь продолжит прогрессировать, ему грозит ампутация левой руки, пишет сайт KP.RU со ссылкой на источник в здравоохранении.

Как стало известно изданию, актер находится под постоянным наблюдением лечащего врача. Он и обнаружил осложнения и вызвал хирурга. Тот после осмотра пришел к неутешительному выводу.

«Был диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей, артиста уже несколько раз осматривал хирург. По его заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», — сказал источник.

Однако медики оптимизма не теряют и надеются на улучшение ситуации. Гаркалина пока лечат с помощью медикаментов, которые должны побороть тромбоз.

Серьезные проблемы со здоровьем у актера подтвердил и его коллега — Даниил Спиваковский. При этом он озвучил подробности состояния артиста. Он сообщил, что неожиданно врачи диагностировали Гаркалину пневмоторекс.

«Легкое не в состоянии снабжать ткань организма кислородом. Мы можем поддержать его своей энергией. Он боялся заболеть. Все время сидел в маске», — заявил он в эфире телеканала НТВ.

Спиваковский добавил, что близкие и знакомые артиста постоянно следят за его состоянием и желают ему скорейшего выздоровления.

COVID-19 Валерию Гаркалину подтвердили 2 ноября. Болезнь быстро прогрессировала: ему диагностировали 25% поражение легких, позднее он стал испытывать проблемы с дыханием. Врачи решили ввести звезду «Ширли-Мырли» в искусственную кому. Спустя время выяснилось, что в грудной клетке артиста скопился воздух — он начал давить на легкие. Медики сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренажный шланг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева лечилась от коронавируса в одной больнице с Валерием Гаркалиным.