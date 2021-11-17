Новые парочки: Кто из звезд начал встречаться в 2021 году

Кто стал новым парнем Ким Кардашьян? Как развивались отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека спустя 18 лет после размолвки?

В 2021-м многие звезды воспользовались шансом на перемены в личной жизни — некоторые из них разорвали отношения и нашли вторую половинку среди коллег. Кто из знаменитостей начал встречаться в 2021-м, рассказывает 5-tv.ru.

Зендая и Том Холланд

Зендая и Том Холланд. Фото: globallookpress.com © Gabriel Maseda

Зендая Коулман и Том Холланд познакомились на съемках фильма киновселенной Marvel «Человек-паук: Возвращение домой» в 2017-м. Актеры стали хорошими друзьями, но поклонники решили, что их связывают романтические отношения. Близкие паре источники опровергли эту информацию.

В 2019-м Зендая начала встречаться с коллегой по сериалу «Эйфория» Джейкобом Элорди, Том Холланд сошелся с подругой детства Оливией Болтон, но эти отношения продлились недолго. Актеры расстались со своими пассиями во время съемок фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Американские таблоиды опубликовали фото целующихся актеров в июле 2021-го, а уже через несколько дней в распоряжении журналистов оказались снимки со свадьбы общего друга Тома и Зендаи, которую актеры посетили вместе. Подписчики гадали, действительно ли звезд нового фильма Marvel связывают романтические отношения? Или это просто пиар, раз роман начался как раз во время съемок «Человека-паука»? Над теориями в сети шутил даже партнер Зендаи по «Дюне» Тимоти Шаламе, он называл Холланда главным крашем коллеги. В ответ Зендая лишь смеялась. Том Холланд поддерживал звезду в Instagram — оставлял ей «огоньки» в комментариях и упоминал в историях. 17 ноября 2021-го Том подтвердил роман в интервью журналу GQ. Актер отметил, что эта история — не только его, но и Зендаи поэтому они поговорят об этом, когда будут вместе.

«Мы разделяем мнение, что когда вы действительно любите кого-то и заботитесь о нем, то хотите, чтобы некоторые моменты были вашими собственными… Я думаю, что любить кого-то — это святое, особенное», — позже рассказала Зендая.

По словам актера, он не хотел говорить об отношениях с телезвездой, потому что их будет обсуждать весь мир.

A$AP Rocky и Rihanna

Рианна и A$AP Rocky. Фото: ТАСС / Justin Lane

Поклонники сводили Ракима Майерса (рэпер A$AP Rocky) и Рианну еще с 2013-го, когда звезда R’n’B снялась у рэпера в клипе. Но тогда музыканты были лишь друзьями.

Об отношениях пары вновь заговорили в 2020-м: Рианна и Роки опять утверждали, что они всего лишь друзья. Тем временем, американские таблоиды публиковали фото папарацци совместных походов в клубы и рестораны Нью-Йорка. Общественность ждала, когда звезды сделают заявление. В мае Роки наконец подтвердил слухи. Он назвал певицу любовью всей жизни.

«Быть в отношениях гораздо лучше. Намного приятнее, когда у тебя есть та единственная. Она стоит миллиона других», — признался артист в интервью GQ.

Через полгода, в сентябре, пара вместе появилась на Met Gala 2021. Они выглядели расслабленно и улыбались фотографам. Но наряды звезд привели журналистов в недоумение: A$AP Rocky надел на бал одеяло из лоскутов, а Рианна — объемный черный пуховик. В какой-то момент Роки сбросил одеяло и остался в смокинге, который по цвету идеально подошел экстравагантному наряду певицы.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц

Ченнинг Татум и Зои Кравиц. Фото: YouTube / Access

Слухи о романе Ченнинга Татума и Зои Кравиц появились в январе 2021-го. Тогда Зои рассталась с актером Карлом Глусманом, а Ченнинг разорвал отношения с певицей Джесси Джей. Близкие актеров сообщили, что те познакомились на съемках фильма «Остров кисок» — режиссерском дебюте Кравитц.

Первые совместные фото звезд опубликовали папарацци Нью-Йорка в августе. На одном снимке звезда фильма «Шаг вперед» Ченнинг Татум и звезда «Бэтмена» Зои Кравиц катаются на велосипедах, на другом — Зои нежно обнимает за плечи спутника. Актеры не комментировали слухи, но подогревали интерес поклонников. В сентябре Ченнинг опубликовал фото отца Зои, музыканта Ленни Кравица и прокомментировал: «Боже! Что ты ешь, что в воде, или в генах? Это неестественно. Ты весь день качаешь пресс?» В ответ Ленни пошутил, что готовится к продолжению «Супер Майка», фильма, в котором Татум сыграл танцующего стриптизера. Поклонники пошутили, что отцовскую проверку возлюбленный Зои прошел.

В Хэллоуин звезды опубликовали совместные фотографии в парных костюмах из фильма «Таксист»: Ченнинг выбрал костюм героя Роберта де Ниро, Зои нарядилась героиней Джоди Фостер. Подписчики уверены: знаменитостям просто надоело скрывать отношения.

Иван Янковский и Диана Пожарская

Диана Пожарская и Иван Янковский. Фото: Instagram @dianapozharskaya

Об отношениях наследника актерской династии Ивана Янковского и звезды сериала «Элеон» Дианы Пожарской говорили еще в 2020-м, когда они снимались в фильме «Чемпион мира». Первые фото пары появились в светских Telegram-каналах, но Диана отвергла связь с Иваном. Верить в слухи было сложно: Янковский встречался с дочерью лидера группы «Алиса» Верой Панфиловой, Пожарская была в браке с режиссером Артемом Аксененко. Через несколько дней, в сентябре 2020-го, Вера Панфилова рассказала о расставании с Иваном Янковским. Актер не комментировал заявление «бывшей» девушки и держал личную жизнь в секрете до зимы. В январе Диана Пожарская опубликовала забавные снимки Ивана на льду, и подписчики снова заговорили о романе актеров. Пожарскую обвиняли в измене мужу, но выяснилось, что пара развелась еще в 2020-м, просто скрывала это.

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Домыслы поклонников Диана подтвердила в марте 2021-го, опубликовав в блоге нежное фото с Янковским.

«И чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — подписала девушка.

В конце июня 2021-го актеры поделились с поклонниками новостью о рождении сына. Его назвали Олегом в честь знаменитого дедушки, актера Олега Янковского.

Илья Прусикин и Софья Таюрская

Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин развелся с женой Ириной Смелой осенью 2020-го. О расставании супруги объявили в совместном видео на YouTube. Поклонники пары, разочарованные новостью, решили, что семью разбила коллега Ильи по группе Софья Таюрская. Они оставили множество комментариев под фотографиями Софьи, мол она увела Прусикина. В ответ Таюрская заявляла, что они с Ильей — просто друзья, а у нее есть молодой человек.

В ответ на вопросы журналистов бывшая жена Ильи Ирина отвечала, что не знает, какие отношения у участников Little Big. До этой истории Ирина и Софья были подругами, но со временем перестали общаться. Слухи об отношениях Софьи и Ильи не утихали, несмотря на заявления Таюрской. В марте Софья ввела поклонников в заблуждение — она опубликовала фото кольца и отметила блогера Эльдара Джарахова. Некоторые подписчики поздравили Таюрскую с помолвкой, но нашлись и те, кто был уверен — артисты просто шутят и пытаются отвести внимание от романа Софьи с Ильей. Певица хранила молчание два месяца, в мае 2021-го она подтвердила отношения с Прусикиным в интервью Ксении Собчак. По словам Софьи, отношения с Ильей начались в 2020-м, спустя год после его развода. Об отношениях пара не говорила, чтобы Софью не называли разлучницей.

«Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила. Еще бы год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно. Но это факт. Но все было честно». — рассказала Софья.

Через неделю об отношениях заговорил и Илья. В подкасте с другом Данилой Поперечным музыкант рассказал, что его романтическая история с Софьей начались с интимной связи.

«Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто была какая-то вечеринка», — поделился Прусикин.

В июне 2021-го Прусикин и Таюрская вышли в свет вместе на премии телеканала Муз-ТВ. Артисты выбрали эпатажные наряды красного цвета.

Ирина Горбачева и Антон Савлепов

Ирина Горбачева и Антон Савлепов. Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Актриса Ирина Горбачева долго не могла оправиться от неудачного брака. С 2010-го она встречалась с актером Григорием Калининым и вышла за него замуж после пяти лет отношений. Пара прожила вместе три года, пока Ирина не уличила мужа в измене через переписку в социальных сетях. Она развелась с Калининым в 2018-м и долгое время ни с кем не встречалась. Чтобы забыть о прошлом, актриса решилась на кардинальные изменения и побрилась налысо.

Новый мужчина в жизни Ирины появился только через два года после развода — им стал экс-солист группы Quest Pistols Антон Савлепов. Сначала артисты просто отмечали друг друга на совместных фотографиях, но поклонники были уверены, что Ира и Антон — не просто друзья. В феврале 2021-го пара наконец вышла в свет вместе. Артисты рассказали об отношениях только на шоу Ивана Урганта. Горбачева вспомнила, что Антон сделал ей предложение по телефону. Она очень сильно хотела выйти замуж как можно быстрее, поэтому предложила жениху провести церемонию в марте. Савлепов согласился: боялся, что избранница сбежит.

Манижа и Ладо Кватания

Манижа Сангин и Ладо Кватания. Фото: YouTube / News BOOM

Об отношениях певицы Манижи и режиссера видеоклипов Ладо Кватании стало известно весной 2021-го. Сначала Манижа в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала, что влюблена. Имени избранника певицане назвала. В мае, когда Манижа представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», появились слухи о ее связи с режиссером Ладо Кватания — автором видеоклипов Хаски, Дельфина и Оксимирона. Журналисты утверждали, что именно с Ладо Манижа праздновала выход в полуфинал и финал «Евровидения». Кватания также занимался номером звезды для конкурса.

В сентябре пара подтвердила слухи: Манижа и Ладо появились вместе на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Через полтора месяца певица сообщила о помолвке. Манижа опубликовала фотографию с кольцом в Instagram и написала, что предложение получила еще летом.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — снова вместе

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: globallookpress.com © Alberto Terenghi

История любви Джей Ло и Бена Аффлека началась в 2001-м. Они работали вместе на съемках фильма «Джильи». Через год в прессе появилась информация об отношениях артистов, а те и не опровергали слухи — в 2002-м Аффлек снялся у певицы в клипе в роли ее парня.

В 2003-м Бен предложил Дженнифер пожениться. Он преподнес певице кольцо с розовым бриллиантом, и она согласилась. Поклонники ждали свадьбу год! За день до торжества звезды заявили о расставании и вызвали множество слухов. Журналисты, освещающие помолвку, называли Бена «женихом успешной певицы Дженнифер Лопес» и пытались уличить Аффлека в изменах. В интервью Бен подтвердил домыслы и сообщил, что ему не нравилось быть неизвестным парнем Джей Ло. И поэтому он решил прекратить отношения до венчания.

Прошло 19 лет. Бен Аффлек женился на коллеге-актрисе Дженнифер Гарнер и развелся с ней, пережил расставание с Аной де Армас. В это время Лопес была помолвлена с Алексом Родригесом. До свадьбы дело не дошло: в апреле певица разорвала помолвку, и уже через месяц ее заметили в компании Бена. Спустя 18 лет после разрыва пара снова начала общаться и даже не скрывалась от папарацци. Звезды вышли в свет вместе в сентябре 2021-го, на премьеру картины «Последняя дуэль». Пара выглядела очень счастливой и не стеснялась показывать чувства на публике.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт — снова вместе

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер. Фото: globallookpress.com © Mayer / face to face

Владельца бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом в 2017-м и родила от него дочь Сторми. Их называли самой красивой парой Instagram! В 2019-м стало известно, что пара рассталась: источники говорили, что Кайли уличила Трэвиса в измене на одном из концертов, а бывшие возлюбленные в качестве причины расставания называли несоответствие графиков.

Казалось, что Трэвис не исчез из жизни Кайли: он часто мелькал в Instagram девушки. Многие верили, что бывшие возлюбленные дружат из-за общей дочери. Но в начале 2021-го Дженнер показала, что отправилась на вечеринку со Скоттом. Рэпер обнимал ноги Кайли, а та нежно гладила его в ответ. В июне девушка подогрела интерес к личной жизни, показав снимок с обнимающим ее рэпером.

В сентябре 2021-го светская львица опубликовала видео с тестом о беременности. Оказалось, что у Дженнер и Скотта будет второй ребенок! После этого Кайли перестала скрывать отношения с «бывшим» парнем. Хэллоуин-2021 пара отметила вместе.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон — не подтвердили отношения

Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян. Фото: Кадр из шоу Saturday Night Live

2021-й выдался не самым простым для Ким Кардашьян. Светская львица рассталась с рэпером Канье Уэстом, телешоу «Семейство Кардашьян закрылось. Чтобы справиться с потерями, Ким сосредоточилась на собственной марке нижнего белья. С бывшим мужем звезда сохранила хорошие отношения и даже появилась на презентации альбом Donda. Поклонники звезды предположили, что Кардашьян воссоединилась с Уэстом. Чуда не произошло: уже через две недели, в сентябре, она пришла на Met Gala 2021 с дизайнером Демна Гвасалия.

Ким решилась на кардинальные перемены не только в личной жизни, но и во внешности. Она сделала прическу каре и перестала играть в «неприступную» королеву Instagram. Звезда выступила в комедийном шоу «Субботним вечером в эфире», где со сцены шутила о собственных отношениях с бывшим мужем, родственниках и финансовом состоянии.

Участие в шоу не прошло для львицы бесследно, на съемках она познакомилась с комиком Питом Дэвидсоном, который участвует в шоу. Их сфотографировали вместе в начале ноября. На снимке Ким и Пит держатся за руки и кричат от ужаса на одном из пугающих аттракционов в Калифорнии. Фото опубликовали в People, юмориста окрестили новым парнем Кардашьян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people)

Отвечая на вопрос, есть ли между ними отношения, Пит отшутился:

«Вокруг так много людей, я прохожу мимо них и чувствую, что они как будто шепчутся и косятся на меня. Знаете, сейчас многие обсуждают меня, это правда… Ведь у меня действительно выходит новый мультсериал».

Счастливый вид светской львицы не убедил поклонников, что Пит и Ким ждет долгая и счастливая совместная жизнь. В Голливуде Дэвидсона называют «запасным парнем звезд»: до встречи с Кардашьян он встречался с Арианой Гранде, Кейт Бекинсейл, Каей Гербер, и все отношения длились недолго.