Кто из знаменитостей расстался в 2021 году?

2021-й не стал исключением: шоу-бизнес потерял несколько ярких пар. Чьи громкие расставания будоражили общественность, рассказывает 5-tv.ru.

Ольга Бузова и Давид Манукян

Бузова и Манукян познакомились в 2019-м. Блогер снимался в клипе певицы на песню «Лайкер». Между ними начался роман. Дава одаривал Ольгу подарками, устраивал неожиданные сюрпризы. В январе 2021-го пара отправилась отдыхать на Мальдивы, где устроила свадебную церемонию. После этого они утверждали, что их брак настоящий.

Фото: РИА Новости / Георгий Сысоев, ТАСС / Валентин Егоршин

Но в конце января Ольга Бузова заявила на своей официальной странице в Instagram, что отношениям с Давой пришел конец. Певица и телеведущая обвинила экс-возлюбленного в рукоприкладстве, изменах и оскорблениях. После этого у Бузовой пошатнулось ментальное здоровье и она уехала восстанавливать силы реабилитационный центр в Австрии.

Манукян опроверг обвинения Бузовой. Он рассказал, что певица оклеветала его из-за обиды. Общественность полагала, что их не связывало ничего, кроме делового контракта, а роман — просто пиар.

Ребел Уилсон и Джейкоб Буш

Звезда фильма «Девичник в Вегасе» и миллиардер Джейкоб Буш познакомились в общей компании в 2019-м. Пара впервые вышла в свет в сентябре 2020-го. С того момента они перестали скрывать отношения, часто публиковали совместные фото в социальных сетях.

Фото: Instagram @rebelwilson

Ребел Уилсон делилась подробностями личной жизни с поклонниками и СМИ. До встречи с Джейкобом Бушем она предпочитала скрывать информацию о своих возлюбленных. Во время романа с миллиардером она похудела на 30 килограммов. Но в феврале 2021-го пара рассталась, о чем рассказала изданию People подруга актрисы. Девушка поделилась, что Джейкоб просто не тот человек, который нужен Ребел для длительных отношений.

Шайа ЛаБаф и Маргарет Куэлли

В декабре 2020-го на фоне скандала, связанного с обвинениями в сексуальном насилии от бывшей девушки, Шайя ЛаБаф начал встречаться с актрисой Маргарет Куэлли. Впервые их заметили вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Позже выяснилось, что они вместе около двух месяцев, а познакомились на съемках клипа на новую песню сестры Маргарет — Рэйни Куэлли, где сыграли влюбленную пару.

Фото: globallookpress.com © Hubert Boesl, © ImagePressAgency/face to face

Шайа и Маргарет выглядели счастливыми и везде появлялись вместе, но в начале января 2021-го они расстались. Маргарет Куэлли смутили обвинения Шайи ЛаБаф в насилии и рукоприкладстве. Девушка решила не рушить свою карьеру и репутацию из-за романа.

Бен Аффлек и Ана де Армас

В 2018-м Аффлек развелся с Дженнифер Гарнер. Спустя год он познакомился с молодой актрисой Аной де Армас на съемках фильма «Глубокие воды», где они играли мужа и жену. Между ними закрутился бурный роман, отношения развивались стремительно. Впервые их заметили вместе во время путешествия на Кубу — родину де Армас. Ана без устали рассказывала в интервью, как ей хорошо и весело с Беном Аффлеком. Актер же поборол алкогольную зависимость в новых отношениях.

Фото: globallookpress.com © Cinzia Camela, © Steve Vas

В январе 2021-го Аффлек и де Армас расстались. Инсайдеры People сообщили, что пара разошлась из-за нежелания Аны переезжать в Лос-Анджелес, а Бен не мог покинуть город из-за детей. Расставание не обошлось без комичных моментов: возле дома актера заметили мужчину, который выбрасывал картонную копию Аны де Армас в мусорный бак.

Вскоре Бен Аффлек сошелся со своей бывшей возлюбленной — Дженнифер Лопес. Ана де Армас успешно строит карьеру в Голливуде: в 2021-м она появилась в роли Паломы в новой Бондиане «Не время умирать».

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Несколько лет Джей Ло готовилась к свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара везде появлялась вместе, а певица не стеснялась рассказывать о своих чувствах к возлюбленному в интервью.

Фото: globallookpress.com © Birdie Thompson

Весь мир ждал роскошной свадьбы Лопес и Родригеса, но они переносили ее несколько раз из-за пандемии коронавируса. В СМИ ходили слухи, что у звездной пары проблемы в отношениях, а певица посещает психолога. В апреле 2021-го стало известно, что пара все же распалась. Через некоторое время после разрыва с женихом, Джей Ло возобновила отношения с Беном Аффлеком. Поговаривают, что это пиар-ход, но пара держится уже более полугода.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Джиджи и Зейн начали встречаться в 2015-м. Они познакомились на вечеринке после шоу Victoria’s Secret, где модель принимала участие. Пара не скрывала свои чувства и даже появилась на обложке американского Vogue, которую снял фотограф Марио Тестино. Первый разрыв произошел в 2018-м, но через месяц модель и музыканта заметили вместе в Нью-Йорке. Следующий раз Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались в 2019-м, но сошлись во время пандемии: они изолировались на семейной ферме Хадидов в Пенсильвании. В том же году родилась их общая дочь — Хай.

Фото: globallookpress.com © Ron Adar, © MediaPunch/face to face

Рождение ребенка не смогло укрепить отношения пары. Джиджи и Зейн снова разорвали отношения в октябре 2021-го. Мама модели Иоланда Хадид обвинила музыканта в домашнем насилии. Это оказалось правдой: конфликт между Маликом и его потенциальной тещей произошел на той самой ферме в Пенсильвании. Зейн признал вину по четырем обвинениям. Ему назначили штраф и 360-дневный испытательный срок, который включает в себя прохождение курсов по управлению гневом и программы по борьбе с насилием в семье. Также парню запретили приближаться к Иоланде и ее охраннику.

Если пара не сойдется в очередной раз, им придется решать вопрос по совместной опеке над дочерью. Зейн Малик надеется на мирный исход.