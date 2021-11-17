В США назвали витамин, способный защитить от заболевания Альцгеймера

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Артем Зайцев
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Исследователи пришли к выводу, что виной всему скопление особого белка бета-амилоидов.

В США назвали витамин, способный защитить от заболевания Альцгеймера

Фото: Depositphotos / nito103

Исследователи из американского Университета Делавэра определили, какой белок эффективно помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Им оказался витамин B12. Результатами своих исследований они поделились на сайте издания Express.

Данные гласят, что у больных, пораженных болезнью Альцгеймера наблюдалась большая концентрация белков бета-амилоидов. По словам исследователей, они состоят из токсичных микроэлементов, что пагубно влияют на нейроны. Это приводит к снижению энергетического ресурса организма, а порой становится следствием длительного паралича.

Подопытными в эксперименте ученых были обычные дождевые черви. Их снабжали бактериями E. Coli, которые, соответственно, содержат большую концентрацию витамина B12. Оказалось, что беспозвоночные получали дополнительную защиту от парализующего эффекта.

«Когда мы давали витамин B12 червям, у которых был дефицит данного витамина, паралич происходил гораздо медленнее, что сразу же говорило нам, что B12 полезен», — поделился автор работы Джессика Танис.

Глава трансляционной науки в Alzheimer's Research UK доктор Джеймс Коннелл был восхищен результатами команды исследователей. Однако он отметил, что такой эксперимент следует протестировать сначала на мышах, а после и на человеке, чтобы начать серьезные исследования по разработке эффективного лекарства от болезни Альцгеймера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от какого гена зависит болезнь Альцгеймера, согласно исследованиям американских ученых.

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