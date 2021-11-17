Любовная совместимость: как узнать будущее пары по датам рождения

Отношения нельзя предсказать. Но нумерологи уверены, предположить вполне возможно. Для этого необходимо лишь знать число ваших отношений. И помочь узнать эту цифру в этом сможет ваша и партнера дата рождения.

Для расчета числа ваших отношений необходимо сложить все цифры в дате вашего рождения и партнера. Например, если вы родились 30 сентября 1995 года, математические действия выглядят так: 3+0+0+9+1+9+9+9+5=45. Итоговое значение должно быть в диапазоне от 1 до 9, поэтому снова складываем полученные цифры и получаем девятку: 4+5=9. То же самое необходимо сделать и с датой рождения партнера. А после полученное ваше число и число партнера суммируем. Результат можно расшифровать в приведенном ниже разъяснении нуморологов.

1

Если получилась единица, вы с партнером хотите покорить как можно больше вершин. И в особенности, нумерологии отмечают, материальных. Вы знаете, чего хотите и как этого добиться. Именно поэтому, иногда между вами, скорее всего, возникает даже соперничество. Но к серьезным разногласиям оно не никогда приведет. Вы все равно добьетесь успеха.

2

Вы всегда прислушиваетесь к друг другу. Ваш союз держится на доброте, сплоченности и взаимоуважении. Потому вы все делаете вместе.

3

Если выпала тройка, то, вероятней всего, вы не раз задумывались о том, что встреча вам была предопределена судьбой. У вас много общих увлечений и вы честны друг с другом.

4

Вы честны перед друг другом, поэтому всегда говорите напрямую, если что-то не устраивает. Вы готовы меняться для своей половинки. Возможно, это слишком наигранно может показаться со стороны, но ваш союз один из крепких и надежных.

5

Если ваше число пять, значит, скорее всего, вам сложно держать себя в рамках отношений. Постоянно может казаться, что они тормозят ваше развитие. Но это не так. Только развиваясь вместе, вы сможете добиться успеха. К примеру, в начале отношений вместе путешествовать или найти общее хобби, а позже заниматься вместе воспитанием детей.

6

Если у вас получилась шестерка, значит вы оба ревнивцы. Порой это может привести к тяжелому и болезненному разрыву. Но помимо ревности между вами огромная страсть. Ваш секрет счастья — доверие, уважение и свобода.

7

Вы уверены — ваша встреча не случайна. Между вами нет ревности, непонимания и сложности коммуникации. Но порой причинами ссор становятся финансовые проблемы. Нумерологии заявляют — если деньги для тебя не на первом месте, держись за эти отношения. Ваш секрет счастья –поддержка и принятие друг друга такими, какие есть

8

Если ваше число отношений восемь — вы противоположности, которые притягиваются друг к другу. Разное мировоззрение, ценности, вкусы, но вместе вы из-за того, что в вашей паре ест доминант и тот, кто подчиняется. Ваш секрет счастья — не позволять чаше весов слишком сильно отклониться в ту или иную сторону.

9

Вероятней всего, у вас и вашего партнера никогда не бывает достаточно времени друг для друга. И потому вам приходится с этим мириться. Также вы не позволяете второй половинке проломить свои границы, но и на его не покушаетесь. Ваш секрет счастья — поддержка и внимание.

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