Нумерология любви: Как по дате рождения найти вторую половинку

Нумерология может объяснить любые черты человеческого характера — точное время и дата вашего рождения ответят на многие вопросы о вашей жизни, в том числе и намекнут на то, с кем стоит (или наоборот — не стоит) вступать в отношения.

Прежде всего нужно определить «свое число» — сделать это очень просто. Для тех, кто родился с первого по девятое число месяца — день рождения и будет искомым результатом. Если же в вашей дате рождения две цифры, их нужно сложить, а если сумма получилась больше девяти — повторить процедуру. Например, если вы родились 15 числа — то вашим счастливым будет шестерка, 1+5=6, а если 29 — то двойка, 2+9=11, 1+1=2.

1

Рожденные под знаком единицы уверены в себе, и неохотно идут на уступки в отношениях. Серьезно такие люди подходят и к началу отношений — им необходимо узнать человека получше, любовь с первого взгляда — не про них. Лучше всего таким людям подходят рожденные под числом 2, 4 и 6, а вот «семерок», «восьмерок» и «девяток» лучше избегать.

2

Эмоциональные, открытые — и оттого очень ранимые «двойки» всегда стремятся к гармонии в отношениях и склонны слушать свое сердце, а не разум. Это часто выходит им боком — но если уж такие люди решаются на что-то, то пойдут до конца. С людьми, рожденными по числам 1, 3 и 6 у «двоек» будут хорошие отношения — но точно не с теми, чьи числа — 5 и 8.

3

«Тройки» эгоцентричны, заносчивы и редко прислушиваются к кому-то, кроме себя — собственное мнение всегда важнее любого другого. Они стараются доминировать над партнером, и амбиции эгоцентриста не помогают отношениям. Впрочем они найдут общий язык с «двойками», «шестерками» и «девятками» — но от тех, кто родился под знаком 1 и 9 лучше держаться подальше.

4

Такие люди часто вспыльчивы — и в запале могут срываться даже на своем партнере. Да и в отношениях привыкли доминировать — вплоть до тотального контроля. Но взамен обязательно постараются создать крепкую семью — даже несмотря на то, что «четверки» склонны искать развлечений на стороне. Выстроить отношения у них получится с теми, чьи числа 1, 2, 7 и 8 — но с другой «четверкой» можно даже не пробовать.

5

Те, кто родился под знаком 5, могут уставать от длительных отношений, «пятерки» — натуры увлекающиеся. Интим в отношениях для них очень важен — настолько, что они не против экспериментов в постели. Кроме того, «пятеркам» свойственно сомневаться в себе или в партнере, поэтому с «двойками» им однозначно не по по пути, а вот с такими же «пятерками» или «восьмерками» вполне может сложиться.

6

«Шестерки» харизматичны и обаятельны, что помогает им увлечь кого угодно — но все портит неусидчивость и желание вечного поиска. Остепениться и осесть для этих людей — задача не из простых, хотя эмоциональную привязанность они еще как испытывают. Самое интересное, что идеальных совпадений по числам (и несовпадений тоже) для «шестерок» просто нет — потому они и ищут любовь довольно долго, порой перебирая все доступные варианты.

7

Романтика, романтика и еще раз романтика — вот девиз «семерок». Они всегда готовы дарить подарки, устраивать необычные свидания, делать широкие жесты — но обязательно будут ждать от партнера того же, и зачастую разочаровываться. А со стрессовыми ситуациями они не ладят — чем больше покоя в отношениях, тем для них лучше. И такой гармонии им точно помогут достичь те, чье число — 2, а вот с «девятками», наоборот, будет сплошной раздрай.

8

«Восьмерки» — собственники, но собственники «правильные». Они будут стараться выстроить крепкие и долгие отношения, в которых не будут скрывать своих чувств — но получаться будет не всегда. Кстати, с другими «восьмеркам» шансы наиболее высоки — а вот ранимые «двойки» не смогут дать им то, чего они ищут.

9

А вот и собственники «неправильные» — «девятки» будут стараться контролировать каждый аспект жизни партнера, но в своей эмоциональности не смогут объяснить, чего хотят. Но люди, рожденные с числом 9 сделают все ради семьи. Отношения с другими «девятками» и «единичками» вряд ли закончатся хорошо — а вот с теми, чьи числа 2 и 6 все будет хорошо.

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