Остерегайтесь власть имущих! Китайский совет дня на четверг, 18 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 18 ноября.

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Энергии четверга могут ранить в прямом и переносном смысле. День будет заполнен конфликтами и противоречиями. Обладающие властью — начальство, государственные люди, родители и прочие люди — захотят максимальным образом проявить свои властные полномочия и доказать всем окружающим свою альфа-природу.

Чтобы не попасть под раздачу, стоит держать себя в руках и максимально избегать любых конфликтов. Вместо спора с начальством потренируйте свою самодисциплину. Для кого-то это будет опыт прихода на работу или учебу вовремя, а для кого-то — отказ от вредных привычек.

В четверг также не стоит понапрасну рисковать и заниматься экстримом. Имеет смысл посвятить день рутине и разгребанию персональных завалов. Да, и совет не посещать лечебные учреждения в этот день также актуален.

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Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.