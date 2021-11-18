«Выписывают»: директор Серова поделился новостями из больницы

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Надежда Квашенко
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Александр Серов готовится к выписке из больницы после COVID-19

«Выписывают»: директор Серова поделился новостями из больницы

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Певец больше месяца провел в борьбе с опасной инфекцией.

Певец Александр Серов готовится к выписке из больницы. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией больше месяца назад. Болезнь протекала тяжело, артист находился в реанимации.

Однако совместными усилиями врачей и самого пациента опасную инфекцию удалось победить. Врачи назначили выписку на пятницу, 19 ноября.

«Завтра выписывают», — рассказал директор артиста Александр Федорков РИА Новости.

Исполнитель всенародно известных хитов «Мадонна», «Ты меня любишь» и «Звездопад» провел в больнице больше месяца. По результатам обследований в ходе лечения медики фиксировали 75% поражения легких. Артист пришлось перевести в отделение реанимации.

Однако благодаря лечению, постепенно состояние 67-летнего Серова улучшилось и он пошел на поправку. Недавно директор артиста рассказывал, что он даже понемногу начинает возвращаться к работе. Правда, пока дистанционно — по телефону.

Близкие исполнителя с нетерпением ожидали момента, когда он сможет вернуться домой. Ведь за состояние певца переживала даже его бывшая супруга и ее нынешний муж. Все молились за здоровье артиста и желали ему скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочери Серова пришлось отбиваться от обвинений в пиаре на болезни отца.

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