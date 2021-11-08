Директор госпитализированного с COVID Серова рассказал о состоянии артиста
Исполнитель хита «Мадонна» оказался в реанимации после того, как процент поражения его легких превысил 70%.
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Певец Александр Серов идет на поправку. Состояние его здоровья показывает положительную динамику и скоро его могут выписать из больницы. Об этом рассказал директор артиста Александра Федоркова.
«Пока еще в больнице, динамика положительная. У меня твердое ощущение, что выписка не за горами», — цитирует Федоркова ТАСС.
По его словам, 67-летний музыкант понемногу начинает возвращаться к работе в звукозаписывающей студии, но пока в дистанционном режиме — по телефону.
В начале прошлой недели родные народного артиста России отмечали, что его голос уже совсем окреп и чувствует он себя гораздо лучше.
Исполнителя хита «Мадонна» госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией 9 октября в одну из московских больниц. Его состояние ухудшалось, а 21 октября стало известно, что площадь поражения легких артиста достигла 75%. Позднее лечение дало свои плоды: Серов пошел на поправку. Как утверждают его коллеги, они предлагали вакцинироваться народному артисту, но он отказался, о чем после пожалел.
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