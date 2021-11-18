Звезда фильма «Ночной дозор» Савочкин умер в возрасте 58 лет
Артист испытывал проблемы со спиной, из-за чего был госпитализирован.
Фото: Facebook @Игорь Савочкин
Российский актер театра и кино Игорь Савочкин ушел из жизни на 59-м году жизни. О кончине артиста на своей странице в Facebook рассказала блогер Алеся Казанцева.
«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала», — рассказала она.
Точная причина смерти артиста пока не называется. Сообщалось, что он был госпитализирован с болью в спине. Однако позднее почувствовал себя лучше и его выписали из больницы.
Савочкин — уроженец Саратовской области, родился в селе Березовка. Зрители помнят актера по ролям в лентах «Ночной дозор», «Любовь под прикрытием», «Кука», «Левиафан». Он также играл в популярных сериалах «Эпидемия», «Домашний арест» и «Метод». Артист работал в компании режиссера Тимура Бекмамбетова «Базелевс».
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла от последствий COVID.
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