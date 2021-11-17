Звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла от последствий COVID

Звезда шоу «Танцы со звездами», ведущая детской программы «АБВГДейка», спортсменка и актриса Кристина Асмаловская скончалась от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Ей был всего 41 год. Трагическую новость россиянам сообщила коллега Асмаловской, бессменная ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку!» — написала ведущая в Facebook и прикрепила фото селебрити.

Facebook @tatiana.chernyaeva.9

Черняева уточнила, что Асмаловская не успела сделать прививку от коронавируса. По какой причине — пока неясно.

Кристина Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам и трехкратная чемпионка России среди профессионалов. Она успешно окончила ГИТИС, поэтому была известна не только как участница всевозможных состязаний, но и как актриса. Отечественному зрителю эта женщина прекрасно знакома по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви». Также она известна как ведущая детской программы «АБВГДейка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена певца Прохора Шаляпина скончалась в результате осложнений коронавирусной инфекции. Молодой артист очень тяжело переживал трагедию и лишь недавно отважился показаться на людях.