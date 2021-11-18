Жизни каких четырех знаков зодиака взбудоражит полнолуние 19 ноября

В полнолуние 19 ноября жизнь четырех знаков зодиака ознаменуется сильными потрясениями. Лунные циклы, особенно полная Луна, оказывают существенное влияние на человеческие эмоции. Пятничное событие заставит встрепенуться все знаки зодиака, но сильнее всего полная Луна и затмение взбудоражат треть представителей зодиакального семейства: им придется покинуть свою зону комфорта и предстать, чтобы вступить в противостояние со своими самыми мрачными и негативными мыслями. Эти четыре знака почувствуют сильное напряжение и могут чересчур Они будут особенно эмоциональными и будут эмоционально реагировать на происходящее.

Лев

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Гордость знающих себе цену Львов будет ущемлена. Представители этого огненного знака почувствуют профессиональное выгорание и могут разочароваться работой и всем, что с ней связано. Привыкший блистать в обществе Лев замкнется и сильно удивит своих друзей отказом пойти на вечеринку. Обычно оптимистичных детей Солнца затянет меланхолия, и, что удивительно, он будет упиваться этой внезапно нахлынувшей грустью, из которой его заботливо будут пытаться вытащить близкие, но это, увы, вызовет лишь ответную агрессию.

Льву стоит извлечь уроки из непростого астрологического явления: научиться управлять своими эмоциями и отбросить свою непомерную гордость, чтобы попросить о помощи.

Скорпион

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Начиная с 19 ноября, Скорпион будет явно не в духе. Перепады настроения будут связаны с усталостью от социальных и бытовых проблем, а также желанием что-то поменять в своей жизни. Рожденные под этим знаком могут сильно раздражаться всем и вся, что никак не поспособствует разрешению конфликтов. Раздражительность — это своеобразный ответ на нервную обстановку и связанные с ней негативные эмоции. В силу недостаточно объективного взгляда на вещи в этот период Скорпионы должны постараться избегать принятия решений, основанных на эмоциях. Только трезвый расчет.

Стрелец

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Как и Льву, Стрельцу придется сильно понервничать: начиная с 19 ноября в жизни этого огненного знака могут произойти значительные события, особенно на любовном фронте. Это может стать внезапный или давно запланированный разрыв в отношениях.

Это полнолуние всколыхнет в Стрельцах желание разобраться с давно мучающим его вопросом, насколько соответствует настоящая жизнь его реальным ценностям и желаниям.

Звезды советуют не принимать никаких решений под воздействием эмоций, иначе последствия могут приобрести катастрофический характер. В этот непростой период этому огненному знаку зодиака придется стать к себе снисходительнее и простить себя за прошлые ошибки.

Рыбы

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Загадочная сверхчувствительность Рыб с 19 ноября подвергнется новым испытаниям. Настроение Рыб будет сильно колебаться между гневом и состоянием эйфории. Источник ярости — вынужденное смирение из-за давления, как внутреннего, так и внешнего, впрочем, стимулирующего этот водный знак на личное развитие. Рыбы будут винить себя и других во всех бедах, недоумевая, почему остальные не пытаются их понять.

Чтобы пережить без потерь это непростое время, где Рыбы будут очень уязвимы, им придется сосредоточиться на том, в чем они прекрасно преуспели — на творчестве. Самовыражение через различные виды искусства направит переполняющуюся их энергию в правильное русло.

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