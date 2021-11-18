Рожденным в какие даты опасен коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря

В пятницу, 19 ноября, человечество ждет полнолуние, сопровождаемое лунным затмением, которое открывает небезопасный коридор затмений. Приближение этого астрономического события многие уже ощутили по раскаленной атмосфере вокруг и бурлящим эмоциям. Специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко в интервью 5-tv.ru рассказала, что все знаки зодиака могут ощутить накал страстей, который несет заключительный в этом году коридор затмений, приходящийся на период с 19 ноября по 4 декабря.

«Ось Телец-Скорпион, Луна в 28 градусе Тельца, Солнце — в Скорпионе — это самое длительное лунное затмение в XXI веке. Продлится оно почти три с половиной часа, а максимальная фаза придется на 12 часов дня», — охарактеризовала расположение звездных тел астролог.

Важное для конца года астрономическое событие традиционно несет загадки людям, достаточно прислушаться к своему внутреннему голосу, предварительно сверившись со звездами. Небесные покровители подсказывают, что во время лунного затмения стоит попрощаться и отпустить то, что давно не срабатывает и даже тяготит, а освобожденное место необходимо готовить к новому жизненному циклу, закладка которого произойдет 4 декабря в солнечное затмение.

Звездный эксперт отметила, что затмения не всегда предвещают негатив — это могут быть и счастливые судьбоносные перемены в жизни — и рассказала, что изменения находятся вне зоны нашего контроля и зависят от натальной карты.

«Лунные узлы будут скоро менять свои знаки с Близнецы-Стрелец на Телец-Скорпион, и если вам на карте где-то попались знаки Близнецы и Стрелец, это означает, что завершается разрешение давних проблем. Аспект Марс в оппозиции Урану сулит непредвиденные ситуации», — указала Карпенко.

Ближайшее полнолуние приходится на 15 лунные сутки, и, начиная с 19 ноября, люди станут более эмоциональными и даже капризными. Все больше будет неадекватных реакций вплоть до скандалов, особенно по причине срыва договоренностей.

В этот период тайное станет явным. Все «прелести» открывающегося коридора затмений в полной мере прочувствуют «счастливчики», появившиеся на свет в обозначенные экспертом даты.

«Это будут люди, рожденные с 17 по 25 ноября, с 16 по 24 мая, с 18 по 26 августа и с 14 по 22 февраля, также имеющие значимые точки вблизи 28 градуса Тельца, Скорпиона, Льва или Водолея», — раскрыла важные цифры специалист по лунному календарю.

Особое внимание эксперт советовала обратить на финансовое и физическое состояния, внимательнее отнестись к личным доходам, здоровью и сфере отношений. Присутствие Марса и Уран должно насторожить людей, им стоит проявлять максимальную осторожность и осмотрительность, следить за тем, чтобы была четкая включенность во все происходящие процессы, осознанность «здесь и сейчас».

«Не рубим с плеча и на горячую голову, а действуем по Тельцу: постепенно, осмотрительно, медленно, не спеша. Не уподобляйтесь Скорпиону, оставляя после себя выжженные пустыни, и тогда вы благополучно переживете коридор затмений», — подытожила Татьяна Карпенко.

Ранее 5-tv.ru приводил рекомендации астролога Алены Никольской о том, как вести себя в коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря.