Пьяный гороскоп: какой коктейль подходит каждому знаку зодиака

Каждому знаку зодиака присущи определенные черты характера, таланты и вкусовые предпочтения. Все это составляет неповторимый и узнаваемый стиль представителей астрологического круга. Его можно подчеркнуть не только одеждой или ароматом парфюма, но и, например, коктейлем — легким и сладким или терпким и забористым. А какой предпочитаете вы?

Овен — «Лонг-Айленд»

Высокий бокал, богатый, но сдержанный цвет, кубики льда и взрывная смесь алкогольных напитков. В нем есть водка, джин, текила, ром и искристая кола — уже после первого «Лонга» есть риск сотворить какое-нибудь безумство. Именно такие Овны — импульсивные и непредсказуемые, производящие на окружающих неизгладимое впечатление. Если не перестараются с возлияниями.

Телец — «Виски-кола»

Тельцы надежны и рассудительны, стабильны и выдержаны, как и хорошее виски. Поэтому в их коктейле будет хорошая порция янтарного крепкого, совсем немного колы и пара кубиков льда. Представители этого знака верны своим принципам, предпочитают простоту в хорошем понимании слова — классику. Они крепки, традиционны и всегда в цене, как и один из самых популярных коктейлей.

Близнецы «Б-52»

Да, времена меняются, барная культура становится все более изощренной и разнообразной, но спрос на крышесносные шоты остается неизменным. Симпатичная рюмочка с многослойным коктейлем — то, что нужно для разогрева легких на подъем Близнецов. «Б-52» — штука коварная. Казалось бы, всего 40 граммов, но эффект может быть непредсказуемым, а вечер — превратиться в незабываемый. Как и представители этого знака, что на вид милые и романтичные, а по сути — роковые и умопомрачительные.

Рак — «Старинный ром»

Аристократичное название, очень своеобразный вкус, напиток на любителя. Очень похож на Раков — своенравных, немного капризных, впечатлительных обладающих невероятной интуицией. Они не могли выбрать нечто простое и незамысловатое, во всем, что окружает этих людей должен быть секрет, необычная история, которую приятно рассказать за бокалом.

Лев — «Голубая лагуна»

Львы — очень яркие и харизматичные персоны. Они целеустремленные, в меру тщеславные, очень щедрые и немного экстравагантные. Эти представители астрологического круга любят окружать себя красивыми вещами, пробовать новое и неординарное. Поэтому специфический коктейль «несъедобного» цвета с изысканным вкусом для них — идеальный вариант.

Дева — «Бузинно-грушевая сангрия»

Девы, приходя в бар, не ищут дешевого опьянения чем придется. Нет, они жаждут вкусовых ощущений, впечатлений и интересного диалога. Поэтому едва ли их можно застать за бокалом рядового лагера или стопкой водки. Эти эстеты предпочитают нечто легкое, освежающее, но интригующее.

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Весы — «Дайкири»

Представители этого знака зодиака не экспериментируют и не ищут острых ощущений. Они не станут пить что-то горящее, излишне ароматное и крепкое. Таким ребятам по вкусу проверенная классика, которая пьянит, но не валит с ног. В Весах, как и в «Дайкири», замешано много разных вкусов, но пропорции настолько выверены, что сложность натуры распознать с первого глотка не получится.

Скорпион — «Фисташковый шот»

От Скорпионов зачастую ожидают нечто вроде «Секса на пляже» — сладости с ноткой безумия. Но нет, эти товарищи немного сложнее устроены. Их скорее можно сравнить со смесью мяты и шоколада, выдержанной на крепком алкоголе. Не каждому придется по вкусу такой неоднозначный набор, но истинные поклонники никогда ему не изменят.

Стрелец — «Космополитен»

Изящный бокал на тонкой ножке и яркий цвет, сочетание хрупкости и насыщенности в небольшой порции коктейля. Именно такими легкими и изысканными можно назвать Стрельцов. С ними приятно провести вечер за душевным разговором, поделиться секретом, который обязательно будет храниться в тайне. Как и представители знака зодиака, «Космополитен» влюбляет в себя, к нему всегда возвращаются, его не забывают.

Козерог — «Маргарита»

Простой состав, необычный вкус, быстрый эффект. Что еще нужно от коктейля? Козероги настолько уважительно относятся к своему времени, что не готовы тратить часы на сладкие коктейли «для девочек». Они сделают пару глотков терпкой «Маргариты» и пустятся в пляс. Или заведут философский разговор. А может, выберут цель на другом конце стойки и отправятся покорять романтические высоты.

Водолей — «Пина колада»

Ласковые, нежные и заботливые Водолеи могут быт при этом очень ненадежными и непредсказуемыми. Сегодня он окутывает вас вниманием, а завтра уже не берет трубку. «Белый и пушистый» коктейль «Пина колада» тоже не прост, хотя и выглядит безобидно. Эффект от пары таких сладких бокалов может быть неожиданным. Поэтому далеко не всем он подходит. Некоторые даже зарекаются — больше никогда! Но потом все равно не могут ему отказать.

Рыбы — «Мохито»

«Мохито» — это красиво, экзотично и свежо. Очень энергичный коктейль с цитрусовыми нотами, сдобренный густым вкусом белого рома. Такой же противоречивый, как и Рыбы. У них семь пятниц на неделе, нет царя в голове, но в обаянии и стиле им не откажешь. Двойственность натуры и непредсказуемость делает представителей этого знака уникальными и безумно привлекательными.

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