Актер Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни от коронавируса
Последние месяцы он находился в тяжелом состоянии в больнице.
Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; к/ф "Ширли-Мырли" (Мосфильм, 1995); 5-tv.ru
Актер Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни от коронавируса. По информации 5-tv.ru, звезды «Ширли-Мырли» не стало 20 ноября ранним утром.
COVID-19 у народного артиста РФ подтвердили 2 ноября. Болезнь прогрессировала стремительно. Медики диагностировали 25% поражения легких, через некоторое время Гаркалину стало все тяжелее дышать. Было принято решение ввести его в состоянии комы.
Чтобы дать актеру хоть немного дышать, так как в грудной клетке скопился воздух, врачи сделали ему небольшой разрез между ребрами и ввели дренажный шланг.
На фоне болезни у Гаркалина сформировался тромбоз артерий рук. Сообщалось, что если он станет прогрессировать, то ему может грозить ампутация.
Все эти дни друзья, коллеги и поклонники молились за здоровье тяжелобольного Валерия Борисовича. Но COVID-19 оказался сильнее…
О дате и времени похорон пока не сообщается.
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