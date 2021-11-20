Актер Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни от коронавируса. По информации 5-tv.ru, звезды «Ширли-Мырли» не стало 20 ноября ранним утром.

COVID-19 у народного артиста РФ подтвердили 2 ноября. Болезнь прогрессировала стремительно. Медики диагностировали 25% поражения легких, через некоторое время Гаркалину стало все тяжелее дышать. Было принято решение ввести его в состоянии комы.

Чтобы дать актеру хоть немного дышать, так как в грудной клетке скопился воздух, врачи сделали ему небольшой разрез между ребрами и ввели дренажный шланг.

На фоне болезни у Гаркалина сформировался тромбоз артерий рук. Сообщалось, что если он станет прогрессировать, то ему может грозить ампутация.

Все эти дни друзья, коллеги и поклонники молились за здоровье тяжелобольного Валерия Борисовича. Но COVID-19 оказался сильнее…

О дате и времени похорон пока не сообщается.