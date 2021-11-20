Единственная и неповторимая: невероятная история большой любви Валерия Гаркалина

Известный актер прожил с простой учительницей 30 лет. Вместе они преодолели многое, но смерть супруги гений так и не смог себе простить.

На 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Многие считают, что карьера для гения была первостепенна, но на самом деле эту позицию всегда занимала супруга. Трогательная, добрая, заботливая Екатерина когда-то пожертвовала жизнью во благо любимого. С кончиной самого близкого человека актер так и не смог смириться…

«Это рана, которой не дано излечиться. Во всем случае, знаю, что Катя ждет меня там», — Валерий Гаркалин.

С первого взгляда

С Екатериной Викторовной Валерий Борисович познакомился еще будучи студентом. В юности от тщетно пытался поступить в Щукинское и Щепкинское училища, но всякий раз слышал отказ: не подходящая внешность. Тогда талантливый молодой человек попытал счастье в Академии имени Гнесиных, и… его взяли! Одной из преподавательниц на курсе как раз оказалась будущая супруга.

Леди с кудрявыми волосами сразу приглянулась Гаркалину, однако он очень боялся выдать свои чувства: вдруг любимую уволят с работы за роман со студентом? С Катей он встречался украдкой и при людях всегда обращался к ней на «вы».

«Мы старались приходить в театр порознь: сначала она, позже заходил я. Все равно попадали в один лифт, и с нами обязательно кто-то ехал. Она всегда успевала мне нахамить: „Здравствуйте, Валерий, на занятия? Учитесь хорошо!“» — вспомнил как-то раз знаменитый актер.

Как ни странно, при всем желании максимально скрыть свои отношения в 1978 году влюбленные все-таки сыграли свадьбу. Праздник прошел с большим размахом: гуляли почти все знакомые студенты. Впереди у пары были счастливые 30 лет совместной жизни и… большая трагедия.

Instagram @garkalinanika

Любовь всей жизни

Екатерина Викторовна была, пожалуй, главным человеком в жизни Валерия Борисовича. Она была рядом всегда и везде: помогала с карьерой, вытащила гения из глубокого запоя, заставив поверить в себя. Эта женщина не раз спасала актера, но в итоге погибла сама.

Отпраздновав юбилей свадьбы в 2008 году, Екатерина и Валерий улетели на гастроли в Литву, где случилась первая большая катастрофа. Прямо на сцене местного театра Гаркалину стало плохо — его пришлось экстренно везти в больницу. По дороге, в карете скорой помощи, у гения остановилось сердце, его чудом удалось «завести». Затем была операция и долгое восстановление — все это время супруга без сна и отдыха ухаживала за любимым.

На фоне сильнейшего стресса и упадка сил Гаркалина сильно похудела и осунулась. Предположить, что это было начало ее страшной болезни, не мог никто — не было времени даже на банальный медосмотр.

Пока шло восстановление, гению запретили работать. Чтобы он не чувствовал себя одиноким и ненужным, дорогая Катя организовала ему поездку по Франции. Там у Валерия Борисовича случился второй приступ. Инфаркт, новые заботы, стресс — супруга Гаркалина почти изнемогала от усталости. По возвращении в Москву она все же обратилась за помощью к медикам, и вскоре узнала страшное: запущенная степень онкологии. Осталось жить три месяца.

К сожалению, даже указанный врачами срок Екатерина не выходила. Она скончалась 15 февраля 2009 года. До самых последних дней гений винил себя в трагедии и мечтал поскорее встретиться с любимой «там»…

«Я виню себя в том, что не смог уберечь ее. К сожалению, ей никто не мог помочь. В том числе я. Я знал, что Катя больна, но не думал, что так серьезно…» — делился с телеведущим Борисом Корчевниковым Валерий Гаркалин.

Соцсети

К счастью, супруга успела родить ему дочь. Очаровательная Ника появилась спустя несколько лет отчаянных попыток Екатерины забеременеть. Она — единственная, с кем Гаркалин был по-настоящему честен и откровенен до самого конца.

Ранее 5-tv.ru сообщал точную причину смерти Валерия Гаркалина.