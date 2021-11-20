Названа причина смерти Валерия Гаркалина

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 667

Народного артиста РФ не стало в ночь на 20 ноября. Почти месяц он боролся с COVID-19.

Названа причина смерти Валерия Гаркалина

Фото: ТАСС / Машков Юрий

Причиной смерти народного артиста РФ Валерия Гаркалина стало тяжелое течение болезни, которое привело к полиорганной недостаточности.

По информации 5-tv.ru, медики диагностировали у актера пневмонию четвертой степени, когда поражено более 75% легких. У Гаркалина оно было полным. Также развился тромбоз артерий рук. После того, как его ввели в состояние искусственной комы, он больше в себя не приходил.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на источники в минздраве, также причиной смерти стал септический шок. На фоне коронавируса у Валерия Борисовича отказали все органы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, коронавирус у Валерия Гаркалина диагностировали 2 ноября. Болезнь стремительно прогрессировала. 20 ноября COVID-19 победил.

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