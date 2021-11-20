Заряжена на успех: как зеркальная дата 21.11.2021 влияет на личные дела и бизнес

|
Ника Шумерская
Эксклюзив 1 211

Нумеролог Дарья Томилова в интервью 5-tv.ru объяснила значение зеркальной даты 21 ноября для налаживания контактов и успеха в финансах.

Фото, видео: Depositphotos / mimadeo; 5-tv.ru

Зеркальные даты, где одни и те же цифры встречаются в разных вариациях, всегда привлекали внимание людей своим мистицизмом. Расшифровать все послания дня, чтобы с пользой применять их в своей жизни, помогают нумерологические прогнозы. Эксперт по числам Дарья Томилова в интервью 5-tv.ru сделала расчет зеркальной даты 21 ноября и увидела, что энергетика чисел благоприятна для налаживания контактов и успеха в финансах.

«О портрете 21 ноября говорят ее композиты: в начале дня будет активная 21 энергия, в середине дня — десятая, а к концу дня — четвертая энергия», — рассказала нумеролог.

Согласно расшифровке эксперта, начало дня несет сплошной позитив и будет наполнено положительными впечатлениями и благоприятными событиями. Вполне вероятно, что в вашу жизнь войдут новые люди, на горизонте обозначатся перспективные знакомства. Не исключены новые встреча, поездки по личным вопросам или командировки. Допустимы глобальные события, способные перевернуть вашу жизнь.

Середина дня связана с раскруткой спирали везения: полдень принесет успех в финансовых и денежных вопросах. Также, по мнению эксперта, светлое время суток отлично подойдет для инвестиций и вложений денег в различные проекты. Особенно удачливым «светит» выигрыш в лотерее и азартной игре. Начавшееся утром глобальное событие может выйти на неожиданный виток развития.

Конец дня располагает к решению важных вопросов, поэтому, советует нумеролог, дерзайте, сделав упор на профессиональную реализацию.

«Первый момент — это успех в делах, карьере и личной реализации, то есть можно сделать упор на решение важных вопросов. Второй момент — это успех в финансовой сфере и области приобретения нового опыта», — резюмировала предсказательница картину дня 21 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в нумерологии наступающий год называют ангельским из-за присутствия двойки — мощного числа ангелов — и предлагал узнать, что сулит знакам зодиака 2022 год.

+1° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.76
0.16 82.58
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:29
Пять иномарок по-голливудски разлетелись на Кутузовском проспекте в Москве
15:22
Сильный и непобедимый: в США рассказали, как Путин «поставил на колени» весь Запад
15:10
«Мы родственные души»: кому достанется наследство покойного Гаркалина
14:49
Путин наградил патриарха Кирилла Орденом Андрея Первозванного
14:35
Свершилось? Янковский заинтриговал фанатов свадебными фото с Пожарской
14:21
Заряжена на успех: как зеркальная дата 21.11.2021 влияет на личные дела и бизнес

Сейчас читают

В ГИТИСе назвали дату и место прощания с Валерием Гаркалиным
Затапливала много раз: что говорят о Марине Хлебниковой соседи
Счастье есть! Каким трем знакам зодиака повезет, начиная с полнолуния 19 ноября
Отпетый хулиган и скромный артист: Как сложилась жизнь Игоря Савочкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа