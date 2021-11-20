Заряжена на успех: как зеркальная дата 21.11.2021 влияет на личные дела и бизнес

Зеркальные даты, где одни и те же цифры встречаются в разных вариациях, всегда привлекали внимание людей своим мистицизмом. Расшифровать все послания дня, чтобы с пользой применять их в своей жизни, помогают нумерологические прогнозы. Эксперт по числам Дарья Томилова в интервью 5-tv.ru сделала расчет зеркальной даты 21 ноября и увидела, что энергетика чисел благоприятна для налаживания контактов и успеха в финансах.

«О портрете 21 ноября говорят ее композиты: в начале дня будет активная 21 энергия, в середине дня — десятая, а к концу дня — четвертая энергия», — рассказала нумеролог.

Согласно расшифровке эксперта, начало дня несет сплошной позитив и будет наполнено положительными впечатлениями и благоприятными событиями. Вполне вероятно, что в вашу жизнь войдут новые люди, на горизонте обозначатся перспективные знакомства. Не исключены новые встреча, поездки по личным вопросам или командировки. Допустимы глобальные события, способные перевернуть вашу жизнь.

Середина дня связана с раскруткой спирали везения: полдень принесет успех в финансовых и денежных вопросах. Также, по мнению эксперта, светлое время суток отлично подойдет для инвестиций и вложений денег в различные проекты. Особенно удачливым «светит» выигрыш в лотерее и азартной игре. Начавшееся утром глобальное событие может выйти на неожиданный виток развития.

Конец дня располагает к решению важных вопросов, поэтому, советует нумеролог, дерзайте, сделав упор на профессиональную реализацию.

«Первый момент — это успех в делах, карьере и личной реализации, то есть можно сделать упор на решение важных вопросов. Второй момент — это успех в финансовой сфере и области приобретения нового опыта», — резюмировала предсказательница картину дня 21 ноября.

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