«Половина лица вообще не работала»: куда пропала со сцены певица Понаровская

Певица Ирина Понаровская рассказала, почему почти 15 лет ее не было слышно. Знаменитость рвала многотысячные залы, ее пластинки расходились огромными тиражами. Но в один момент она пропала со сцены. В большом интервью журналистке Ирине Шихман призналась: тяжелая болезнь помешала ей продолжить успешную карьеру. В какой-то момент ее здоровье подкосилось настолько, что она едва могла ходить.

«Я очень сильно болела, ходила полгода с ходунками, у меня был микроинсульт. Этого никто не знал и слава Богу!» — сказала она.

Свое заболевание артистка связывает с «энергетическим перебором». Однажды она путешествовала на поезде и поругалась с проводником — тот не позволил звезде взять в купе питомца. Сын певицы конфликт уладил, он выкупил все четыре места. И тем не менее артистка сильно перенервничала, она почувствовала, как у нее закружилась голова, а вагон как будто наклонился и лег на рельсы. С железнодорожного вокзала ее забрала карета скорой помощи.

Теперь звезда вернулась в инфополе, но вместо комплиментов читает обидные комментарии о том, что она якобы все эти годы прохлаждалась за границей, а на родину вернулась, чтобы «зарабатывать на пластику».

«А то, что у меня половина лица вообще не работала, этого никто не видел. У меня все лицо было опущено вниз, и одно ухо оглохло», — негодует она.

К тому же Понаровская отметила, что никогда не отличалась отменным здоровьем. В свое время она «посадила» себе почки из-за того, что неправильно худела. Она называла себя «пухляшом» и отчаянно боролась с лишними килограммами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с медсестрой Шурочкой из «Гостьи из будущего» после культового фильма.