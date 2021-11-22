Как выглядит признавшийся в людоедстве и потерявший тело убитого в ДТП

Эфирная новость 1 516

Произошедшее под Петербургом ДТП продолжает обрастать все более шокирующими фактами

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

Произошедшее ранним утром 20 ноября ДТП на трассе под Петербургом продолжает наводить ужас своим неожиданным развитием.

История началась в минувшую субботу, когда из машины, врезавшейся в отбойник выпал труп. Спустя несколько часов подозреваемых в убийстве задержали. Они признались, что в ходе ссоры убили своего знакомого и собирались избавиться от тела, закопав его в лесу.

Однако в ходе допроса выяснилось — один из участников кровавой расправы Егор Комаров может быть причастен к еще одному убийству. Мужчина признался, что год назад в петербургском парке убил случайного прохожего, чтобы попробовать его мясо на вкус. После чего спрятал тело в дренажной трубе. Сейчас его показания проверяются.

Егор Комаров/vk.com

Ранее 5-tv.ru пообщался со знакомыми убитого Аркади Калязина по гаражам, в одном из которых у него была оборудована малярная мастерская. Они рассказали, что происходило в тот злополучный вечер, когда погиб Калязин, а после этого произошел пожар.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
72.76
0.16 82.58
0.32
Никаких ожиданий! Китайский совет дня на понедельник, 22 ноября

Последние новости

13:59
Экипаж «Васильев Рейсинг» одержал победу в финале бахи «MOTUL — Тихий Дон»
13:48
Источник сообщил о риске летального исхода у отключенной от ИВЛ Хлебниковой
13:39
Полезный друг или опасный враг: можно ли забирать цветы из квартиры покойника?
13:35
Названа предварительная причина крупного пожара в московском хостеле
13:27
Россияне назвали объем достойной для жизни пенсии
13:16
«Герои» нашего времени: украинский подвиг в опустошении газовых хранилищ Европы

Сейчас читают

Как выглядит признавшийся в людоедстве и потерявший тело убитого в ДТП
Как перевернуло судьбу Руслановой «проклятье» Малявиной, умершей на три недели раньше
Никому не пожелаю: Садальский рассказал о последних днях умершей Руслановой
На что тратила миллионы подозреваемая во взяточничестве крымский министр культуры

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа