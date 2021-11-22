Как выглядит признавшийся в людоедстве и потерявший тело убитого в ДТП

Произошедшее ранним утром 20 ноября ДТП на трассе под Петербургом продолжает наводить ужас своим неожиданным развитием.

История началась в минувшую субботу, когда из машины, врезавшейся в отбойник выпал труп. Спустя несколько часов подозреваемых в убийстве задержали. Они признались, что в ходе ссоры убили своего знакомого и собирались избавиться от тела, закопав его в лесу.

Однако в ходе допроса выяснилось — один из участников кровавой расправы Егор Комаров может быть причастен к еще одному убийству. Мужчина признался, что год назад в петербургском парке убил случайного прохожего, чтобы попробовать его мясо на вкус. После чего спрятал тело в дренажной трубе. Сейчас его показания проверяются.

Егор Комаров/vk.com

Ранее 5-tv.ru пообщался со знакомыми убитого Аркади Калязина по гаражам, в одном из которых у него была оборудована малярная мастерская. Они рассказали, что происходило в тот злополучный вечер, когда погиб Калязин, а после этого произошел пожар.