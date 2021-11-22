Гузеева заявила, что умерший из-за коронавируса Гаркалин не был привит

Скончавшийся от последствий коронавирусной инфекции народный артист РФ Валерий Гаркалин не был привит. Об этом заявила в социальных сетях его коллега по цеху, заслуженная артистка России Лариса Гузеева.

Актриса этой ночью спорила с одним из своих друзей на Facebook. Стоит отметить, официальной «синей галочкой» этот аккаунт Гузеевой не отмечен, хотя известно, что она ведет несколько страниц в этой социальной сети. Знакомый и коллега артистки Сергей Рогожин часто разжигает антипрививочные споры на своей странице, и к одному из них подключилась Гузеева. Она опровергла информацию о том, что Гаркалин умер из-за коронавируса, хотя и привился, а значит, должен был перенести недуг в легкой форме.

Рогожин парировал, мол, дочь покойного в одном из интервью заявляла — папа прошел вакцинацию. Но в правдивости этих слов недавно оправившаяся от коронавируса звезда сомневается.

«Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», — приводит ответ Гузеевой URA.RU.

Facebook @larisa.guzeeva.5

Народный артист РФ Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Организм звезды театра и кино не справился — тяжелое течение недуга привело к полиорганной недостаточности. Несколько недель Гаркалин провел под аппаратом ИВЛ в состоянии комы, но так и не пришел в себя, несмотря на труды врачей.

Прощание с народным артистом пройдет 23 ноября в 11:00 в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС), где он учился, а годами позже преподавал. Актер будет похоронен на старинном Миусском кладбище Москвы, рядом с любовью всей жизни и единственной женой Екатериной, которой не стало 12 лет назад.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ректор ГИТИСа Григорий Заславский призвал всех желающих проститься с Валерием Гаркалиным отказаться от посещения траурной церемонии, если они почувствуют любые признаки даже ОРЗ, так как QR-коды проверять не планируется.