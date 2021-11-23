Готовьте ежедневники! Китайский совет дня на вторник, 23 ноября
Этот день идеально подойдет для построения планов.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы».
Во вторник можно многое успеть. Энергии дня располагают к активной и эффективной деятельности. Если вы давно откладывали какое-то важное дело – запланируйте его на вторник.
Этот день благоприятен для того, чтобы выйти на новую работу, открыть новое дело или устроить новоселье. Лечиться и путешествовать во вторник тоже будет хорошо.
Неплохо в этот день заняться также стратегическим планированием. Поставить цели, увидеть пути их достижения и построить планы на жизнь.
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