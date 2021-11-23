Готовьте ежедневники! Китайский совет дня на вторник, 23 ноября

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Карина Бернтгольц
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Этот день идеально подойдет для построения планов.

Готовьте ежедневники! Китайский совет дня на вторник, 23 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы».

Во вторник можно многое успеть. Энергии дня располагают к активной и эффективной деятельности. Если вы давно откладывали какое-то важное дело – запланируйте его на вторник. 

Этот день благоприятен для того, чтобы выйти на новую работу, открыть новое дело или устроить новоселье.  Лечиться и путешествовать во вторник тоже будет хорошо.

Неплохо в этот день заняться также стратегическим планированием. Поставить цели, увидеть пути их достижения и построить планы на жизнь.  

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