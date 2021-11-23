Они убивают: ТОП самых опасных вещей и мест в квартирах

Врач общей практики Ангелина Добрецова предупредила людей о «полчищах опасных тварей», которые норовят при любом удобном случает навредить здоровью. А вы знали о них?

«Мой дом — моя крепость», — гласит известная поговорка. Однако с медицинской точки зрения не все так однозначно. Оказывается, в квартирах и особняках есть вещи, что могут натурально убивать своих хозяев. Об этом подробнее рассказала врач общей практики Ангелина Добрецова.

Гостиные, детские, спальни

Специалист отметила, что болезнетворных бактерий и вирусов в принципе очень много. Но некоторые предметы обихода буквально усыпаны опасными микроорганизмами. Чтобы лучше разобраться с ситуацией, пройдемся по комнатам.

Первая и одна из самых опасных вещей в доме — кондиционер. Многие используют его только летом, хотя зимой он тоже может работать, прогревая воздух в помещениях.

«Как раз в период простоя в нем спокойно развивается бактерицидная среда. Когда наступает жара, мы на всю мощь включаем кондиционер, а в лицо летят полчища опасных тварей», — заметила Добрецова в интервью «Вечерней Москве».

Эксперт призвала как можно чаще промывать имеющуюся технику, а также, по возможности, обрабатывать ее обеззараживающими средствами. Правда, на этом проблемы не заканчиваются.

Врач пояснила, что «убивать» могут не только микроорганизмы, но и вредные излучения от домашних приборов. Так, на втором месте по опасности оказывается привычный каждому Wi-Fi-роутер: его сигналы могут спровоцировать головные боли и учащенное сердцебиение, негативно влиять на работу внутренних органов и мозга, а также на мягкие ткани. Резкое ухудшение самочувствия возможно при постоянном контакте с техникой.

«Wi-Fi оказывает также большое влияние на наш сон. Если вы понимаете, что плохо спите, или возникла бессонница, несмотря на то, что очевидных причин для этого нет, то, может быть, эти нарушения связаны как раз с низкочастотной модуляцией с роутера или мобильных телефонов с Wi-Fi», — заключила Ангелина Добрецова.

Она посоветовала убирать устройство как можно дальше. Кроме того, желательно было бы избавиться от электронных часов. Ну или хотя бы выключать их на ночь, как и телефон.

Кухни

Возвращаясь к разговору о болезнетворных бактериях и вирусах, врач «прогулялась» по кухням. По мнению Добрецовой, это — одно из самых грязных мест. Даже в самой чистоплотной семье показатель уровня гигиены при проверке люменометром будет зашкаливать за допустимые 60 относительных световых единиц (rlu). Чаще всего уровень загрязнения равен пяти тысячам, что опасно для жизни.

Медик уточнила: самая высокая концентрация микроорганизмов — на раковине и соприкасающихся с ней поверхностях. Среди прочих там можно найти и плесень, и загрязнения животного или растительного происхождения. Ну и, конечно, не стоит забывать про губку, которой обычно моют посуду.

«Она контактирует с моющими средствами, и у многих складывается впечатление, что губка должна априори быть чистой. Но все забывают, что этот предмет изготовлен из синтетического поролонового материала, у которого пористая структура и хорошая впитываемость влаги. А влажная среда и остатки пищи после мытья посуды — это идеальное сочетание для размножения бактерий», — объяснила Добрецова.

Врач призвала отказаться от стандартных поролоновых губок и выбрать изделие из бамбука, который нейтрализует бактерий.

Ванные комнаты

Ангелина Добрецова считает, что опасности подстерегают людей повсюду. Даже в ванной комнате. Это место, где чаще всего проливается вода, а значит, бактерии плодятся с молниеносной скоростью.

Эксперт с сожалением констатировала, что если плесень давно поселилась в уборной, домашние почти наверняка будут страдать от всевозможных респираторных заболеваний, аллергии, астмы, головных болей, обмороков и даже нарушения сна.

«Самое грязное место, которое больше всего впитывает бактерий, — это не унитаз, а шторка для душа. Ободок унитаза больше протирают, чем поверхность шторки, поэтому на ней больше бактерий», — заметила врач.

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