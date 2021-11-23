Момент ДТП с участием Игоря Скляра в Петербурге попал на видео

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Светлана Шевченко
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На кадрах видно, как автомобиль знаменитости едет по крайней левой полосе, но тут неожиданно появляется на его пути паркетник Audi.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; vk.com/eamayorov

Момент ДТП с участием Игоря Скляра на Лиговском проспекте в Петербурге запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей, что были неподалеку. В соцсети его опубликовал один из очевидцев.

На кадрах видно, как Jaguar знаменитости едет по крайней левой полосе, но тут неожиданно задним ходом через три полосы стартует Audi. Скляр предпринял экстренное торможение, но от удара его это уже не спасло. Легковушка ударилась об ограждение для трамвайных путей и задымилась.

В комментарии для 5-tv.ru Игорь Скляр отметил, что не получил серьезных повреждений:

«Был в больнице, ребра целы. Все в порядке».

Чего не скажешь об автомобиле — капот всмятку.

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