Два миллиона долларов: экс-супруг погибшей в ДТП с Собчак напомнил о компенсации

После аварии со смертельным исходом прошло уже полтора месяца, но бывший муж погибшей полагает, что справедливость так и не восторжествовала.

После громкого ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи, в котором погибла 35-летний тренер по йоге Екатерина Тарасова, прошло уже полтора месяца. Однако бывший муж погибшей считает, что справедливость так и не восторжествовала.

По его словам, Собчак предлагала ему найти психолога для маленькой дочки или устроить ее в хорошую школу, но, когда он заявил о компенсации в два миллиона долларов, телеведущая и адвокат водителя общение с ним прекратили.

«Адвокат водителя тоже ко мне приезжал. Я спросил: „Почему водитель даже не выразил соболезнований?“ Он мне ответил, что тот просто сошел с ума. Просто неадекват. Я тогда заявил о компенсации два миллиона долларов. То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились», — рассказал Тарасов в интервью KP.RU.

По словам экс-супруга погибшей, он встречался с Собчак и хотел выяснить ее роль в аварии и имеет ли светская львица какое-то отношение к адвокату водителя, который проходит по делу обвиняемым. Журналистка ответила ему, что со стороной защиты никак не связана, но Тарасов в это не верит.

Соцсети

Мужчина считает, что сделанные телеведущей в эфире ток-шоу на федеральном телеканале заявления о том, что он ее сосед, и что она ему помогает — также не соответствуют действительности.

Тарасов, кроме прочего, полагает, что на самом деле Собчак не получила в аварии никаких травм, так как ехала на бронированной машине.

Резонансная авария произошла 9 октября этого года. Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, столкнулся с Volkswagen, когда телеведущая ехала со светского мероприятия в «Роза Холл» по случаю старта продаж дома-курорта «Сан-Сити» в аэропорт Сочи. Вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус. В итоге погибла одна женщина — 35 –летний тренер по йоге Екатерина Тарасова. У нее осталась семилетняя дочка.

После ДТП телеведущая пересела в другую машину и продолжила путь в аэропорт.

Водителя Mercedes, попавшего в смертельное под Сочи, отправили под домашний арест на два месяца. Соответствующее решение вынес Адлерский районный суд. Подозреваемого по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» запрещено покидать место проживания, общаться с лицами, проходящими по делу, а также с друзьями и родственниками, не проживающими с ним.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Собчак не смогла предоставить документы о травмах после смертельного ДТП в Сочи.