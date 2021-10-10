Собчак попала в смертельное ДТП, возвращаясь с корпоратива в Красной Поляне

Телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП, возвращаясь с корпоратива в Красной Поляне. Вечером она вела праздничный концерт по случаю начала продаж дома-курорта «Сан-Сити». В мероприятии принимали участие и другие звезды отечественного шоу-бизнеса: Леонид Агутин, Игорь Верник, Матильда Шнурова и другие.

После светского мероприятия Собчак направилась в аэропорт, чтобы улететь домой в Москву. Но по пути попала в страшное ДТП, унесшее жизни двух человек. Ведущая уверяет, что не торопила водителя. Пойти на обгон было решением исключительно человека за рулем, отметила она. При этом известно, что ей едва хватало времени: рейс был назначен на 22:20, а дорога от концертного зала до аэропорта занимает около часа. ДТП же произошло около 21:00 недалеко от концертного зала, где она проходило мероприятие.

Водитель автомобиля Mercedes S500 в комментарии 5-tv.ru поделился подробностями смертельного ДТП, произошедшего в ночь на 10 октября, в Сочи. Мужчина не смог подтвердить, кто именно сел к нему в машину. О том, была ли среди пассажиров телеведущая Ксения Собчак, водитель тоже не стал говорить. Отметил только, что на парковке к нему подошли мужчина и две девушки, которые спросили, как добраться, и попросили их подвезти.

«Я не знаю фамилий и имен пассажиров. Я находился недалеко от концертного зала. Подошел мужчина, попросил их подвезти», — сказал он.

Мужчина добавил, что его не нанимали как таксиста. Он только повез в Адлер людей, подобрав их около концертного зала в Красной Поляне.

По предварительным данным, Mercedes S500 попытался обогнать на трассе двигающийся впереди автомобиль и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. От сильного удара вторую иномарку отбросило в микроавтобус. На опубликованных с места ДТП кадрах видно, что машину смяло почти полностью. В результате ЧП погибли две женщины 35 и 29 лет.

ДТП со светской львицей вызвало широкий резонанс. Аварию, унесшую жизни двух девушек, активно обсуждают в сети. В том числе и коллеги Собчак.

«В общем, теперь реально кровавая барыня…», — написал в своем Telegram-канале журналист Олег Кашин.

«Тем, кто бросает все, опаздывая на работу или за детьми в школу, но пытается оказать помощь осевшей от давления незнакомой бабушке на улице, этого не понять. И слава богу!», — прокомментировала журналистка Юлия Витязева сообщения о том, что Собчак спешно покинула место аварии на другой машине.

Ранее один из водителей смог подтвердить, что в салоне Mercedes находилась экс-ведущая Ксения Собчак. Спустя несколько часов в Telegram-канале звезды появилось сообщение самой ведущей, которая отметила, что действительно стала участницей страшного происшествия. Врачи диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы.