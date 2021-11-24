Как преодолеть упрямство и лень мальчика-Тельца, выбрав гармонизирующее его имя

Поведением людей, родившихся с 21 апреля по 20 мая, управляет Венера. Эта планета любви и красоты делает Тельца самым теплым, устойчивым и несущим плодородие. Тем не менее другие звездные аспекты оказывают негативное влияние на этот земной знак. Чтобы гармонизировать характер мальчиков-Тельцов, их нужно называть определенными именами, какими — в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова.

Правящая планета Венера делает представителей сильного пола, родившихся под знаком Тельца, очень обаятельными и привлекательными, наделяет их прекрасным вкусом и стремлением к прекрасному, стимулирует их к занятиям искусством.

«По знаком Тельца рождается много творческих людей в тех сферах, плоды творчества можно увидеть и потрогать руками: скульпторы, писатели, художники. Кроме того, знак дарит миру политиков и бизнесменов», — рассказала экстрасенс.

Недостатки родившихся 21 апреля по 20 мая обусловлены избыточным влиянием Венеры, которая делает этот знак ленивым, даже слегка инертным, словно говоря, что и так все есть, зачем стремиться к чему-то еще.

«В Тельце в зоне своей слабости находится мужественная планета Марс, управляющая мужчинами, и поэтому мальчикам-Тельцам не очень комфортно», — отметила астролог.

Марс управляет активностью деятельностью, а пассивность воинственной планеты при женственной Венере проявляется в упрямстве Тельца и стремлении избегать сложных задач. Очень часто мальчика-Тельца заставить что-то делать бывает очень непросто, но если удастся заставить, то и остановить его будет сложно

Чтобы гармонизировать мальчика-Тельца, необходимо выбрать ему правильное имя. Тельцам подходят звучные и грандиозные имена, с налетом царственности, говорящее, что перед нами — победитель.

Александр, Виктор, Дмитрий — отличный выбор для мальчика-Тельца.

«Тельцу не подходят короткие и мягкие имена Олег и Лев, а также имена, содержащие шипящие звуки — Василий и Михаил. К сожалению, это делает мальчиков-Тельцов еще более инертными и ленивыми», — подытожила астролог Светлана Проскурякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать правильное имя девочке-Тельцу, чтобы усмирить ее упрямый характер.