Умер актер фильмов «Гардемарины» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

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Оксана Тарасова
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Во ВГИКе профессии артиста обучал Алексей Баталов, за годы работы он служил в театре-студии своего учителя и Театре киноактера Никиты Михалкова.

Умер актер фильмов «Гардемарины» и «12 стульев» Владимир Кузнецов

Фото: Кадр из фильма "Одинокий автобус под дождём" (1986)

В возрасте 65 лет скончался российский актер Владимир Кузнецов. Причина смерти на данный момент не известна. Информация об уходе артиста из жизни появилась на сайте о театре и кино.

Кузнецов родился 4 октября 1956 года, окончил ВГИК, его мастером был народный артист СССР, режиссер и сценарист Алексей Баталов, ныне покойный. После выпуска служил в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова, а также театре-студии Баталова.

Как сообщает Kino-teatr.ru, на счету Владимира Кузнецова 43 киноработы. В фильмах он стал сниматься в начале 1970-х годов, в основном это были эпизодические роли. Самыми известными картинами с участием артиста стали «12 стульев», «По законам военного времени», «Одиноким предоставляется общежитие», «Мертвые души», «Гардемарины, вперед», «Нас венчали не в церкви».

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