Умер актер фильмов «Гардемарины» и «12 стульев» Владимир Кузнецов
Во ВГИКе профессии артиста обучал Алексей Баталов, за годы работы он служил в театре-студии своего учителя и Театре киноактера Никиты Михалкова.
Фото: Кадр из фильма "Одинокий автобус под дождём" (1986)
В возрасте 65 лет скончался российский актер Владимир Кузнецов. Причина смерти на данный момент не известна. Информация об уходе артиста из жизни появилась на сайте о театре и кино.
Кузнецов родился 4 октября 1956 года, окончил ВГИК, его мастером был народный артист СССР, режиссер и сценарист Алексей Баталов, ныне покойный. После выпуска служил в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова, а также театре-студии Баталова.
Как сообщает Kino-teatr.ru, на счету Владимира Кузнецова 43 киноработы. В фильмах он стал сниматься в начале 1970-х годов, в основном это были эпизодические роли. Самыми известными картинами с участием артиста стали «12 стульев», «По законам военного времени», «Одиноким предоставляется общежитие», «Мертвые души», «Гардемарины, вперед», «Нас венчали не в церкви».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проводили в последний путь народную артистку РФ Нину Русланову и ее коллегу в том же почетном звании, известного педагога Валерия Гаркалина. Знаменитости не перенесли последствий коронавирусной инфекции и скончались в больнице с разницей в несколько дней.
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