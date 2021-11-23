Алентова бросилась бежать с панихиды по Гаркалину: «Я все сказала!»

Прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным проходит в эти часы в Москве. Проводить его в последний путь пришли друзья и поклонники, любившие всей душой и ценившие актера на невероятный талант и любовь к ремеслу.

В зале учебного театра ГИТИСа собралось много коллег Гаркалина: Мария Аронова, Татьяна Васильева и другие. Пришла на церемонию и Вера Алентова. Выступая у гроба артиста, она рассказала, что актер был близким человеком в ее семье — Гаркалин снимался в фильме ее мужа, режиссера Владимира Меньшова.

Задерживаться на траурной церемонии актриса не стала и после произнесенной речи скоро прокинула зал прощания. Звезда фильма «Москва слезам не верит» надела очки, завернула голову в платок — и постаралась стремительно уехать, передает dni.ru. В дверях ее застали журналисты, но на просьбы сказать пару слов, лишь отмахнулась.

«Я там все сказала!» — бросила 79-летняя знаменитость на бегу.

Гаркалина похоронят рядом с любимой женой Катей. Душа в душу они прожили три десятка лет, пока ее не стало в 2009-м. Все эти годы Гаркалина поддерживали дочь и внук. Валерий Борисович всегда ждал того дня, когда встретится с горячо обожаемой супругой.

Актер умер 20 ноября на 69-м году жизни. Незадолго до смерти он заболел коронавирусной инфекцией. Организм звезды «Ширли-Мырли» не выдержал, медики диагностировали ему полиорганную недостаточность. Последние недели Гаркалин провел под аппаратом ИВЛ в состоянии комы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о воспоминаниях народной артистки РФ Татьяны Васильевой, которая поведала о том, как Гаркалин дважды умирал у нее на руках.