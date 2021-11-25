🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 ноября, убывающая Луна в знаке Рак обещает сегодня повышенную эмоциональность: возможны кратковременные бури в виде ссор и острые реакции на неосторожно сказанные слова. Не самый хороший прогноз для тех, кто готовится принять важное решение или затеял серьезный проект. Большие начинания лучше пока отложить. Хотя бы на день. А сегодня стоит заниматься домом, бытом, создавать в жилище уют, заботиться о близких.

♈ Овен

Вы выполняете секретную миссию, и Вселенная является вашим сообщником в этом путешествии. Итак, найдите время, чтобы настроиться и рассудить, что вы пытаетесь привнести в свою жизнь. В то же время слушайте внутренний голос, свою интуицию — через нее Вселенная говорит с вами каждый день и таинственным образом помогает сделать каждый миг радостным, изобильным и блаженным. Все это происходит прямо сейчас, не стоит противиться ходу событий.

Космический совет: доверьтесь Вселенной и не боритесь с течением, вы в нужном русле.

♉ Телец

В спокойном море не рождаются умелые моряки. Проблемы — это часть жизни, и они преподают ценные уроки. Два из них — устойчивость и умение адаптироваться. Если вы чувствуете себя подавленным, знайте, что единственный путь сейчас — вверх. Но прежде чем продолжить путь, немного расслабьтесь. Обратите внимание на свои чувства, впечатления, выделите то, что вас по-настоящему заводит. Усвойте урок, который пытается преподать вам ситуация и не вздумайте сравнивать себя с другими. Вы находитесь там, где нужно, доверьтесь божественному плану.

Космический совет: судьба преподносит вам ценный урок, а не испытание, будьте прилежным учеником.

♊ Близнецы

Каждая ошибка — это возможность учиться, анализировать, менять курс и в конце концов по-новому строить будущее. Прежде чем сурово отчитывать себя за совершенные ошибки, уделите время тому, чтобы сосредоточиться на сделанных выводах. Это приведет к множеству откровений, поверьте. Позже, переоценивая события, вы поблагодарите себя за крепость духа, с которой прошли этот путь. Прекратите сравнивать себя с другими, цените момент, который, пусть и через слезы, сделал вас опытнее, мудрее.

Космический совет: каждая ошибка — это новая возможность для будущей лучшей жизни.

♋ Рак

Карма прошлого влияет на настоящее. Точно так же нынешняя карма — это семя вашего будущего. Итак, выдохните и дайте себе время подумать, найти силы на преодоление трудностей, справиться с унынием и тоской, чтобы потом, закатав рукава, уверенно пойти в бой. Похоже, пришло время нажать кнопку «обновить», Раки! Вы очень близки к потрясающим переменам и преображению, нужно лишь еще немного потрудиться.

Космический совет: соберите все силы души для победы над печалью и освобождение от боли.

♌ Лев

Не всегда нужно прислушиваться к себе и верить тому, что говорит внутренний голос. Порой страх настолько силен, что душу окутывает панике и вы слышите только одно: «Беги! Ты не справишься!». Эта слабость знакома каждому, в ней нет ничего постыдного, никто из нас не сделан из железа. В момент, когда все ваше существо призывает спрятать голову в песок, боритесь. Жизнь в страхе — не жизнь вовсе. Даже если ваш план ошибочен, и результат разочарует, он стоит усилий. Любой опыт делает вас лучше, если вы следуете своей судьбе уверенно, спокойно, а события потом анализируете. Не бойтесь ничего, шагайте смело, все — на благо.

Космический совет: вы гораздо сильнее своих страхов, вы обязательно справитесь.

♍ Дева

Мы любим наши иллюзии, растим их заботливо и лелеем в надежде, что они каким-то образом вдруг станут реальностью. Но как бы мы ни старались вдохнуть в фантазии жизнь, они никогда не реализуются, потому что им не предназначено. Мечтать — не плохо, нет. Плохо, когда слова «мечта» и «план» перестают быть синонимами. Откройте глаза и перестаньте рассчитывать, что люди будут действовать в ваших интересах, возлюбленные — всегда отвечать взаимностью, а карьера построится сама собой. Делайте что-то и сами, осознавая действительность без прикрас.

Космический совет: пора трезво оценить ситуацию и начать жить в ней, не в своих фантазиях.

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♎ Весы

Вы засиделись на одном месте, и этим все сказано. Потому вам так невыносимо скучно, не хочется смеяться, потому не получается продвинуться вперед. Сердце требует перемен. Но чтобы они наступили, просто подождать недостаточно. Преодолеть рутину вам не поможет никто, если не возьмете ситуацию в свои руки. Вспомните, о чем мечтали, подумайте, как этого добиться. А дальше непременно действуйте без тени сомнений.

Космический совет: вам просто необходим крутой поворот и перемены. Помните, за рулем не обстоятельства, а вы!

♏ Скорпион

Отстаивание своей правды может быть пугающим, особенно когда вы чувствуете, что можете столкнуться с противодействием. Всем хочется, чтобы их любили и принимали, в том числе и вам. Просто убедитесь, что не предаете себя, пытаясь удовлетворить самые низменные желания других людей и отказываясь от собственных точки зрения, требований к жизни, радости и гармонии. Если считаете, что нужно сделать именно так, никого не слушайте. Если видите несправедливость, не молчите. Если обижают — отвечайте или, что еще лучше, просто уходите.

Космический совет: настаивайте на своей правде и боритесь за нее.

♐ Стрелец

Если вы чувствуете себя потерянным или сбитым с толку, пересмотрите цели, которые вы перед собой поставили. Вспоминая, почему начали этот путь, вы можете снова сосредоточиться на том, куда направляетесь и скорректировать маршрут, чтобы скорее туда добраться. Большинство успешных людей скажут: регулярно через определенные промежутки времени следует проверять свой прогресс, чтобы учесть изменения и убедиться, что вы на правильном пути. И если вы не нашли то единственное, что разжигает в душе огонь, значит, сбились и заблудились.

Космический совет: сделайте паузу и проанализируйте проделанный путь — все ли идет по плану?

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♑ Козерог

Красота жизни в ее непредсказуемости. Да, звучит банально, но это правда. Даже самым строгим и серьезным порой хочется сюрприза, а не планомерной деятельности по алгоритму, пусть и продуктивной. Позвольте себе немного легкости, расслабьтесь, позвольте неожиданному случиться. Контроль над всем и всеми действует на вас угнетающе, и со временем будет становиться только хуже. Впишитесь в авантюру, развлекитесь, почувствуйте вкус жизни — и оживете.

Космический совет: полюбите движение жизни, и перемены перестанут вас страшить.

♒ Водолей

Откройте глаза и обратите внимание на поддержку и любовь, которыми вы благословлены в этот момент. В этом мире есть люди, которые обожают и принимают вас такими, какие вы есть. Если это не повод для радости, что же еще? Тренировка способности благодарить как практика — это то, что может помочь вам изменить ситуацию. Есть некоторые вещи, которые не соответствуют вашим ожиданиям, и это тоже нормально. Было бы несправедливо принимать только радостные переживания в качестве подарка.

Космический совет: со временем все наладится, примиритесь с неоправданными ожиданиями.

♊ Рыбы

Рыбам сегодня нужно найти свое вдохновение. В чем угодно. Создавать что-то, хоть легкомысленную поделку, хоть произведение искусства — невероятно полезно. Так вы учитесь превращать хаос в гармонию, находить красоту в непримечательном, становитесь осознанной и крепкой личностью. Все это никак не связано только на первый взгляд. Учитесь строить, а не разрушать, начинайте с малого, но главное начинайте. Увидите, как преобразится ваша жизнь.

Космический совет: отдайтесь процессу созидания.

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