Настоящие победители: ТОП-5 знаков зодиака, которым очень повезет в 2022 году

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 555

Астропсихолог Иван Буркот рассказал, что нужно делать для реализации заветных желаний в самое ближайшее время.

Фото, видео: depositphotos / andriano_cz; 5-tv.ru

Благородный, но вспыльчивый Черный Водяной Тигр сменит огнедышащего Металлического Быка в 2022 году. Грядущий период — время серьезных перемен и стремительного развития. Предугадать, какой сюрприз выпадет сегодня или завтра, будет невозможно. Кому же повезет в ближайшем будущем? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал астропсихолог Иван Буркот.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

ТОП лидеров

Рассмотрев все натальные карты, эксперт пришел к выводу, что самыми удачливыми в 2022 году будут люди, рожденные под знаком Тельца. Вплоть до августа им будет круто везти в делах, а в личной жизни — сопутствовать удача.

«Тельцы могут рассчитывать на фортуну, а также оправданно рисковать. Если они в конце года проявят стойкость, и мелкие неприятности не выбьют их из позитивных состояний, то конец года даст желаемые плоды», — заключил Буркот.

С новыми силами в новый год вступят и Львы. Их великолепие покорит саму госпожу Фортуну. Однако, чтобы добиться желаемого успеха, представителям этого знака предстоит выделиться на фоне серой массы.

«Этот год даст возможности воплотить давние мечты в реальность. Но самолюбование и гордыня могут помешать», — заметил астропсихолог.

Большие перспективы в 2022 году намечаются и у Стрельцов. Им будет достаточно приложить минимум усилий, чтобы получить максимальный результат. Только важно запомнить одно правило: нельзя отступать от намеченных целей ни при каких условиях. Сомневаться в себе тоже запрещено.

«Хорошо продумывайте планы и корректируйте их по ходу дела. Все это даст возможность получить в конце года хорошие результаты», — дал совет эксперт 5-tv.ru.

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Больше остальных повезет и Козерогу. Вот только ему не стоит рассчитывать на легкий успех. Грядущий год Черного Водяного Тигра будет проверять на прочность и выдержку. Чтобы 2022-й закончился удачно, нужно проявить все свои хорошие качества: стойкость, упорство, целеустремленность.

Вселенная сулит бесконечное счастье и Овнам. Чтобы получить желаемое, им рекомендуется всегда стоять на своем, доводить дела до конца, проявлять решительность и упорство. Также нельзя упускать новые возможности. Для этого достаточно лишь отказаться от стериотипного мышления.

«Год Металлического Быка вознаграждает за стойкость, упорство, энергичность в делах и наказывает за лень, апатию, ложь и не умение держать слово. Так что проявляйте все хорошие качества, и жизнь повернется хорошей стороной в 2022 году», — заключил Иван Буркот.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября.

+1° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.27
0.46 82.77
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

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